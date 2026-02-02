Hindi World Hindi

BLA की मार से बौखलाई पाकिस्तानी सेना, बलूचिस्तान में 48 घंटे में 145 लोगों की हत्या

Pakistan Balochistan News: पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर भीषण हिंसा की चपेट में है. हाल ही में हुए हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बड़ा जवाबी अभियान चलाकर 145 लोगों को मौत के घाट उतार दिया.

Balochistan Violence News: पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस वक्त भीषण हिंसा और सैन्य कार्रवाई के दौर से गुजर रहा है. विद्रोही लड़ाकों द्वारा किए गए एक बड़े हमले के जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रांत में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया है. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती के अनुसार, इस जवाबी कार्रवाई में अब तक 145 बलूच लड़ाके मारे गए हैं.

वहीं, विद्रोही गुटों के हमले में सुरक्षा बलों के 17 जवानों समेत लगभग 50 लोगों की जान चली गई है. हिंसा की शुरुआत शनिवार सुबह हुई, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के लड़ाकों ने प्रांत के 14 अलग-अलग शहरों में एक साथ हमला बोल दिया.

बलूच लड़ाकों का हमला

BLA एक अलगाववादी हथियारबंद समूह है जो लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है. पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, हमलावरों ने बेहद चालाकी से आम नागरिकों के वेश में अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों को निशाना बनाया.

पाकिस्तान के जूनियर गृह मंत्री तलाल चौधरी ने बताया कि हमलावर आम लोगों जैसे कपड़े पहनकर आए थे ताकि वे भीड़ में घुल-मिल सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने दुकानों में काम करने वाले निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और खुद को बचाने के लिए नागरिकों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया.

मुख्यमंत्री का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सुरक्षा बलों के पास इस हमले की खुफिया जानकारी पहले से थी, जिसके कारण एक दिन पहले ही प्री-ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था. उन्होंने दावा किया कि मारे गए 145 लोगों के शव सुरक्षा बलों के कब्जे में हैं.

सबसे चौंकाने वाला दावा यह रहा कि इन हमलावरों में कुछ अफगान नागरिक भी शामिल थे. बुगती ने आरोप लगाया कि हमलावर शहर के मुख्य केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

BLA-पाकिस्तानी सेना के दावों में विरोधाभास

एक ओर जहां पाकिस्तानी सेना और सरकार इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने सरकारी आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है. सरकार का कहना है कि पुलिस और फ्रंटियर कोर ने समय रहते कार्रवाई कर कई हमलों को विफल किया.

BLA ने दावा किया है कि उन्होंने 48 अलग-अलग जगहों पर सफल हमले किए और पाकिस्तान के 84 सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया. साथ ही, कई जवानों को अगवा करने और सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया गया है. हालांकि, बीएलए के इन दावों की किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और खबरें प्रांत की गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही हैं.

भारत-अफगानिस्तान पर आरोप

इस हिंसा के राजनीतिक आयाम भी सामने आ रहे हैं. मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने एक बार फिर भारत और अफगानिस्तान पर उंगली उठाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि BLA के वरिष्ठ नेता अफगानिस्तान की जमीन से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं.

बुगती ने 2020 के दोहा समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अफगान तालिबान ने वादा किया था कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होगा. लेकिन दुर्भाग्यवश, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सरजमीं का इस्तेमाल किया जा रहा है. पाकिस्तान अक्सर भारत पर भी बलूच विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है, जिसे भारत हमेशा निराधार बताकर खारिज करता आया है.

वर्तमान स्थिति क्या है?

फिलहाल, पूरे बलूचिस्तान में तनाव का माहौल है. सुरक्षा बलों ने कई इलाकों की घेराबंदी कर रखी है और तलाशी अभियान जारी है. विकास कार्यों और सार्वजनिक जीवन पर इस हिंसा का बुरा असर पड़ा है. ग्वादर और खारन जैसे जिलों में आम जनता दहशत के साये में जीने को मजबूर है.