अफगानिस्तान के नेशनल पार्क में महिलाओं के प्रवेश पर रोक, तालिबान सरकार का एक और फरमान

Afghanistan: अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार (Taliban Government) ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला एक और फरमान जारी किया है. तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के नेशनल पार्क में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है. महिलाएं अब यहां एंट्री नहीं कर सकती हैं. ये पार्क अफगानिस्तान के सबसे मशहूर पार्क में से है. इसका नाम बंद ए आमिर (Band E Amir) नेशनल पार्क है.

ये पार्क अफगानिस्तान के सेंट्रल Bamiyan प्रांत में है. ये पार्क 2009 में बनाया गया था. अफ़ग़ानिस्तान के Tolo News के अनुसार- तालिबान सरकार के मंत्री मोहम्मद खलेद हनाफी ने कहा कि महिलाएं पार्क में हिजाब नहीं पहनती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिए गए हैं कि नेशनल पार्क में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाये.

वहीं, अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकार मामलों के संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने इस फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि महिलाओं को अफ़ग़ानिस्तान के इस पार्क में प्रवेश के लिए शरिया का पालन करना क्यों आवश्यक है? साथ में लिखा है कि महिलाओं के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा.