आग, जहरीला धुआं और बंद एग्जिट... बैंकॉक अग्निकांड में कैसे कुछ ही मिनटों में बिछ गईं 27 लाशें? इन गलतियों ने ली कई जानें

बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई. जहरीले धुएं और बंद एग्जिट ने दर्जनों लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया. हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 13, 2026, 11:03 AM IST
आग, जहरीला धुआं और बंद एग्जिट... बैंकॉक अग्निकांड में कैसे कुछ ही मिनटों में बिछ गईं 27 लाशें? इन गलतियों ने ली कई जानें
  • पब में लगी आग के बाद जहरीले धुएं ने कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया.
  • आपातकालीन निकास अवरुद्ध होने से कई लोग बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही फंस गए.
  • हादसे में 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 63 घायल हुए हैं और कई की हालत गंभीर है.
  • फॉरेंसिक जांच में आग लगने के कारण और सुरक्षा नियमों में हुई लापरवाही की पड़ताल की जा रही है.

Bangkok Pub Fire: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार (12 जुलाई) देर रात हुआ पब अग्निकांड सिर्फ आग की वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की बड़ी चूक के कारण भी एक भीषण त्रासदी बदल गया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग लगने के बाद तेजी से फैले जहरीले धुएं और बंद पड़े आपातकालीन निकास के कारण कई लोग अंदर ही फंस गए. इसी वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं. इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है.

प्रशासन के अनुसार, आग लगनी आधी रात के आसपास शुरू हुई. शुरुआती संकेत बताते हैं कि मंच के पास लगे एयर कंडीशनर या बिजली के सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण आग लगी. कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे पब में फैल गया. अंदर मौजूद लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया और अफरा-तफरी मच गई. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत आग की लपटों से नहीं, बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई. कई लोगों के शरीर पर जलने के गंभीर निशान नहीं मिले, लेकिन जहरीले धुएं ने उन्हें बेहोश कर दिया. इसी वजह से वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सके.

और पढ़ें: बैंकॉक के पब में भीषण आग: 27 लोगों की मौत, धुएं और अफरा-तफरी ने ली कई जिंदगियां

जांच में क्या कुछ सामने आया?

जांच में ये भी सामने आया कि पब के पीछे मौजूद आपातकालीन निकास पूरी तरह से खुला नहीं था. एक निकास के सामने बीयर के क्रेट रखे हुए थे, जबकि दूसरे रास्ते पर फर्नीचर और अन्य सामान रखा था. जब सामने की तरफ आग फैल गई तो लोग पीछे की तरफ भागे, लेकिन वहां रास्ता बंद मिलने से दर्जनों लोग अंदर ही फंस गए. बचाव दल जब अंदर पहुंचा तो कई शव शौचालयों और पिछले हिस्से के पास मिले. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग धुएं और आग से बचने के लिए पीछे की ओर भागे थे, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही बेहोश हो गए. दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर कई कमरों की तलाशी ली और घायलों को बाहर निकाला.

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे से पहले हल्की जलने की गंध महसूस हुई थी. कुछ लोगों ने छत से धुआं निकलते देखा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरा पब आग की चपेट में आ जाएगा. बताया जा रहा है कि साउंडप्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया गया फोम भी आग को तेजी से फैलाने का कारण बना. घटना के बाद थाईलैंड सरकार ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग लगने की असली वजह क्या थी और क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया था. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि आपातकालीन निकास अवरुद्ध क्यों थे.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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