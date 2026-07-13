बैंकॉक के पब में भीषण आग: 27 लोगों की मौत, धुएं और अफरा-तफरी ने ली कई जिंदगियां

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग ने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और विस्फोट की आशंका जताई गई है. हादसे की विस्तृत जांच जारी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/bangkok-pub-fire-thailand-27-killed-massive-nightclub-fire-investigation-8472219/ Copy

बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई. Image Source- Source- X/@The_PattayaNews

बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई.

शुरुआती जांच में बिजली के सर्किट से धुआं और विस्फोट की आशंका सामने आई.

कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें अनेक की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे के कारणों की जांच के लिए थाई अधिकारियों ने विशेष जांच शुरू कर दी है.

Bangkok Pub Fire: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार (13 जुलाई) तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक लोकप्रिय पब में अचानक आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका.

वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, आधी रात के कुछ समय बाद पब के अंदर अचानक धुआं उठना शुरू हुआ. कुछ ही क्षणों में तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते पूरा परिसर घने धुएं और आग की लपटों से भर गया. घबराए लोग बाहर निकलने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन धुएं के कारण कई लोगों का रास्ता बंद हो गया.

आग पर पाया गया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था. बचाव अभियान के दौरान कई लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल भी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस हादसे की हर पहलू से जांच कराएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, पब में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार ने मंच के पास लगे बिजली के सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा था. इसके कुछ ही देर बाद बिजली चली गई और फिर तेज विस्फोट हुआ. इसके बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया.

अधिकारियों का कहना है कि मृतकों में कई लोग पब के पिछले हिस्से में स्थित शौचालय के पास मिले. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे धुएं और आग से बचने के लिए पीछे की ओर भागे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका. अस्पतालों में भर्ती घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं. प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है.