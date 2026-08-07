स्कूल में गोलीबारी से पहले घर में दादा-दादी को मारकर निकला था शूटर- बैंकॉक शूटिंग में पुलिस का खुलासा

Bangkok shooting: थाईलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर प्रसर्ट जंतारारुआंगटोंग ने कंफर्म किया कि मरने वालों में टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल हैं. हमलावर के दादा-दादी को मिलाकर कुल 9 लोग मारे गये हैं.

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थाईलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि मरने वालों में टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल हैं.

Shooting at Thailand: थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी करने वाले हमलावर के बारे में नया खुलासा हुआ है. बैंकॉक के पास डेबसिरिन नोंथबुरी स्कूल में गोलीबारी करने से पहले हमलावर अपने दादा-दादी के घर गया और उनको मारकर वहां से निकला. पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि शूटर, उसके दादा-दादी के अलावा, तीन स्टूडेंट और तीन टीचर मारे गए. थाई पुलिस ने बताया कि बंदूकधारी ने बैंकॉक के उत्तर-पश्चिम में नोंथबुरी प्रांत में स्कूल जाने से पहले अपने दादा-दादी को उनके घर पर मार डाला, जहां उसने स्टूडेंट और टीचर पर गोलीबारी की. अधिकारी दोनों हमलों के पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं. पुलिस का मानना ​​है कि गोलीबारी में इस्तेमाल की गई बंदूक स्टूडेंट के परिवार के किसी सदस्य की ही थी.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

गोलीबारी से स्कूल में दहशत फैल गई. कैंपस से स्टूडेंट और शिक्षक भागने लगे. टीचर स्कूल के बाहर एक-दूसरे को गले लगाते और रोते हुए देखे गए. 18 साल के स्टूडेंट ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि शुरुआत में उसने गोलियों की आवाज को पटाखों की आवाज समझ लिया था. उसने कहा, ‘मुझे पहले नहीं लगा कि यह बंदूक है. ‘कई गोलियां चलीं: बैंग…बैंग…बैंग,फिर सब शांत हो गया. फिर यह शुरू हो गया.’ इमरजेंसी वर्कर्स ने कहा कि कई पीड़ितों को सीने, पीठ और हाथों में गोली लगी है.

BREAKING The suspect in a school shooting in Thailand killed a total of eight people Friday, police say. First he shot his grandparents dead, using his grandfather’s handgun, then went to his school north of Bangkok and killed three teachers and three students, police say pic.twitter.com/tAAvN92f6i — AFP News Agency (@AFP) August 7, 2026

मरने वालों में टीचर-स्टूडेंट शामिल

थाईलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर प्रसर्ट जंतारारुआंगटोंग ने कंफर्म किया कि मरने वालों में टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल हैं. इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किआतिखुन वेरापोंगप्रादिथ ने कहा कि उनकी टीम स्कूल तब पहुंची जब शूटिंग अभी भी चल रही थी. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू करने वालों को स्कूल के ऊपरी फ्लोर पर एक मेल टीचर मृत पाया गया. वहीं, दूसरे कमरे में, उन्हें एक फीमेल टीचर मिली, जिसके सीने और हाथ में गोली लगी थी. उन्होंने कहा, ‘हमने करीब 30 मिनट तक CPR दिया और उसे हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि हम उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ा पा रहे थे, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की.’

प्रधानमंत्री अनुतिन ने जताया शोक

प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि उन्होंने अधिकारियों को मदद देने का निर्देश दिया है. डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर अक्खरानन कन्नाकिट्टिनन ने भी कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों के लिए मदद को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. थाईलैंड में हाल के सालों में कई जानलेवा मास शूटिंग हुई हैं, जिसमें 2025 में बैंकॉक मार्केट में हुई शूटिंग जिसमें पांच लोग मारे गए, 2023 में बैंकॉक के एक लग्ज़री शॉपिंग मॉल में हुई शूटिंग, और 2022 में उत्तर-पूर्वी थाईलैंड में डेकेयर सेंटर हत्याकांड शामिल है, जिसमें 22 बच्चों सहित 36 लोग मारे गए थे.