बांग्लादेश में आज 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जो 2024 के छात्र आंदोलन के करीब 18 महीने बाद आयोजित किया जा रहा है. शेख हसीना की अवामी लीग इस बार चुनाव से बाहर है और मुख्य मुकाबला BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है.

Bangladesh Elections: कौन बनेगा बांग्लादेश का नया PM? छात्र आंदोलन के 18 महीने बाद आज होगी वोटिंग, जानिए रेस में सबसे आगे कौन

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश आज एक अहम लोकतांत्रिक पड़ाव पर खड़ा है, जहां 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान होना है. ये चुनाव 2024 के उस ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के लगभग 18 महीने बाद हो रहा है, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था. उस आंदोलन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने देश की बागडोर संभाली और अब उसी के कार्यकाल में ये चुनाव कराया जा रहा है.

सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी. देश की 299 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया है. इस बार करीब 50 राजनीतिक दल मैदान में हैं, जिनके 1,755 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा 273 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

चुनाव की सबसे बड़ी खासियत

इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव से बैन कर दिया गया है. ऐसे में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, BNP इस समय बढ़त की स्थिति में है.

BNP का नेतृत्व 60 वर्षीय तारिक रहमान कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं. वे 17 सालों के स्व-निर्वासन के बाद हाल ही में ढाका लौटे हैं और पार्टी की कमान संभाल रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रोजगार सृजन, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का वादा किया है. उनके नेतृत्व में BNP खुद को बदलाव और स्थिरता का विकल्प बताने की कोशिश कर रही है.

सुरक्षा इंतजाम

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने बताया कि लगभग 9 लाख कानून प्रवर्तन कर्मियों को तैनात किया गया है. मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी को रोका जा सके.

इस चुनाव के साथ-साथ 84 सूत्रीय सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है, जिसे अंतरिम सरकार ने राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रस्तावित किया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश की जनता छात्र आंदोलन के बाद एक नई राजनीतिक दिशा चुनेगी और क्या तारिक रहमान देश की कमान संभालने में सफल होंगे.

