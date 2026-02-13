  • Hindi
Bangladeh Election Result: बांग्लादेश के होने वाले नये PM तारिक रहमान को 17 साल पहले क्यों छोड़ना पड़ा था देश? जानिए क्या थी निर्वासन की वजह

तारिक रहमान को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि 2007-08 की caretaker सरकार की एंटी-करप्शन क्रैकडाउन में गिरफ्तारी, जेल, यातना और दर्जनों मामलों ने उन्हें मजबूर किया. वे मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर लंदन गए, लेकिन राजनीतिक उत्पीड़न और सुरक्षा के डर से 17 साल तक नहीं लौटे.

बांग्लादेश संसदीय चुनाव में BNP (Bangladesh Nationalist Party) को जीत हासिल हुई है. चुनाव 12 फरवरी 2026 को हुए और खबर लिखे जाने जीत का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है. BNP के चेयरमैन तारिक रहमान (Tarique Rahman) हैं. अब वे बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे. तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने लासे हैं. BNP की जीत को 2024 के आंदोलन के बाद राजनीतिक बदलाव का बड़ा संकेत बताया जा रहा है. तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं. आइए जानते हैं उन्हें 17 साल पहले क्यों छोड़ना पड़ा था देश? क्या थी निर्वासन की वजह.

बांग्लादेश छोड़ने की मुख्य वजहें

तारिक रहमान के बांग्लादेश छोड़ने की मुख्य वजह सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार (military-backed caretaker government) के दौरान लगाए गए भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर आरोप थे. 11 जनवरी 2007 को हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जब खालिदा जिया की BNP सरकार के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और एक सैन्य-समर्थित caretaker सरकार सत्ता में आई, जिसने बड़े पैमाने पर एंटी-करप्शन ड्राइव चलाई.

  • मार्च 2007 में तारिक रहमान को Dhaka में उनके घर से रात के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया.
  • उन पर 84 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें भ्रष्टाचार (corruption), सरकारी ठेकों में कमीशन लेना, जैसे Harbin Engineering कंपनी से बिजली प्लांट ठेके में रिश्वत शामिल थे.
  • मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering): सिंगापुर और अन्य जगहों पर अवैध धन हस्तांतरण.
  • अन्य गंभीर आरोप: 2004 के 21 अगस्त ग्रेनेड हमले (जिसमें शेख हसीना पर हमला हुआ था) में साजिश रचने का आरोप, जबरन वसूली (extortion), और अवैध संपत्ति अर्जन.

तारिक रहमान 18 महीने जेल में रहे. BNP का दावा है कि जेल में उन्हें यातना दी गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हुई जो आज भी बनी हुई है.

2008 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वह लंदन चले गए. शुरुआत में यह मेडिकल ग्राउंड पर था, लेकिन वे वापस नहीं लौटे. कारण सुरक्षा की चिंता और राजनीतिक उत्पीड़न का डर बताया.

उसी साल (2008) आम चुनाव हुए, जिसमें अवामी लीग (शेख हसीना) की भारी जीत हुई, और तारिक पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई तेज हो गई.

यह सेल्फ-इम्पोज्ड एक्जाइल (स्व-निर्वासन) था, जो 2025 के अंत तक चला. जब वे वापस लौटे, सभी मामलों से बरी होने के बाद.

BNP का पक्ष

सभी 84 मामले राजनीतिक बदला (politically motivated) थे. शेख हसीना की सरकार ने उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल किया. 2024 में हसीना सरकार गिरने के बाद हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में तारिक को बरी कर दिया, सजाएं रद्द की गईं. BNP इसे राजनीतिक साजिश मानता है, जबकि विरोधी इसे भ्रष्टाचार की सजा से बचना बताते हैं.

