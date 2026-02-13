  • Hindi
Bangladesh Election Results: बांग्लादेश के अगले PM बनने की रेस में सबसे आगे तारिक रहमान, BNP को बहुमत का दावा

Bangladesh Election 2026 Results: बांग्लादेश में साल 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हुए पहले राष्ट्रीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं.

Published date india.com Updated: February 13, 2026 6:44 AM IST
Bangladesh Election Results: बांग्लादेश के अगले PM बनने की रेस में सबसे आगे तारिक रहमान, BNP को बहुमत का दावा
Image- X/BNP

Bangladesh Elections Result Update: बांग्लादेश के इतिहास में 12 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गया है. साल 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद, यह पहला मौका था जब देश में लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ.

इस चुनाव को न केवल एक नई संसद चुनने के लिए देखा जा रहा है, बल्कि इसे देश के संविधान और शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह चुनाव अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की देखरेख में संपन्न हुआ.

चुनाव के साथ-साथ हुआ जनमत संग्रह

चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि इस बार वोटर्स ने केवल उम्मीदवारों को ही नहीं चुना, बल्कि जुलाई चार्टर नामक एक जनमत संग्रह पर भी मुहर लगाई. यह चार्टर संविधान में उन बड़े बदलावों का प्रस्ताव है, जो भविष्य में बांग्लादेश की राजनीति को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने का वादा करते हैं.

मुख्य मुकाबला किस-किसमें?

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के गठबंधन के बीच था. करीब 17 साल बाद देश में बिना शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के चुनाव हुए, जिसे अवामी लीग ने ‘दिखावा’ करार दिया.

BNP की शानदार जीत

शुक्रवार सुबह तक आए अनौपचारिक नतीजों और रुझानों ने तस्वीर साफ कर दी है. तारीख रहमान के नेतृत्व वाली BNP ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. शुरुआती नतीजों के अनुसार, BNP 200 से अधिक सीटें जीत चुकी है.

स्थानीय मीडिया और चुनाव आयोग के केंद्र-आधारित आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी 208 सीटों के करीब पहुंच गई है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है.

विपक्ष की स्थिति

जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करीब 68 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. हालांकि गिनती अभी जारी है, लेकिन हार-जीत का अंतर इतना बड़ा है कि सरकार का चेहरा अब साफ हो चुका है.

तारिक रहमान की व्यक्तिगत जीत

BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने दो सीटों, ढाका-17 और बोगुरा-6, से चुनाव लड़ा था और वे दोनों ही जगहों से बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं.

कौन हैं तारिक रहमान?

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं. वे पिछले 17 सालों से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे और चुनाव से ठीक पहले ही स्वदेश लौटे. उनकी वापसी और पार्टी की इस भारी जीत ने उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बना दिया है. उनके समर्थकों का मानना है कि रहमान की वापसी देश में स्थिरता और विकास का नया दौर लेकर आएगी.

जनमत संग्रह और जुलाई चार्टर

इस चुनाव के साथ हुआ जनमत संग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसमें 72% से अधिक लोगों ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट दिया है. इस चार्टर के तहत कुछ प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं. प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना ताकि कोई लंबे समय तक सत्ता पर काबिज न रह सके. संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधार करना.

शुक्रवार दोपहर तक सभी 299 सीटों के आधिकारिक नतीजे आने की उम्मीद है. तारिक रहमान ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जीत का जश्न शालीनता से मनाएं और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें.

