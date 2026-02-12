बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों होता है खून-खराबा! 50 साल से जारी हिंसा की क्या है वजह? जानिए

Hindi World Hindi

Bangladesh Elections History: पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर चुनावी हिंसा की आग में झुलस रहा है. मतदान से पहले ही देश के विभिन्न जिलों में राजनीतिक झड़पें हुई हैं, जिसमें अब तक दर्जनों लोग घायल और कई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है.

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश एक बार फिर इतिहास के उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां लोकतंत्र की राह खून से सनी नजर आ रही है. आज यानी गुरुवार 12 फरवरी को देश में मतदान हो रहा है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले देश के विभिन्न हिस्सों में भारी हिंसा देखने मिली. अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान हालात उनके नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं.

हालिया हिंसा की शुरुआत तब हुई जब मतदाताओं को पैसे बांटे जाने के आरोपों के बीच दो प्रमुख गुटों- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई. हैरानी की बात यह है कि इस बार मुख्य मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच है, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग फिलहाल रेस से बाहर है.

जारी है हिंसा का दौर

इन झड़पों में अब तक 40 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं. बांगुरा जिले में तो हिंसा इस कदर बढ़ गई कि एक राजनीतिक नेता की आंख तक निकाल ली गई. वहीं, छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी एक तीसरी ताकत बनकर उभर रही है, जिससे चुनावी त्रिकोण और भी जटिल हो गया है.

1971 से 1990 तक का सफर

बांग्लादेश का जन्म ही 1971 के भीषण रक्तपात के बाद हुआ था, लेकिन आजादी के बाद भी शांति कोसों दूर रही. शेख मुजीबुर रहमान ने सत्ता संभाली, लेकिन 1975 में उनकी और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद देश में सैन्य शासन का लंबा दौर शुरू हुआ.

जिया-उर-रहमान का दौर

1979 में सेना के प्रभाव के बीच चुनाव हुए. जिया-उर-रहमान ने BNP बनाई और इस्लामी पहचान व कट्टर राष्ट्रवाद को हवा दी. 1981 में उनकी भी हत्या कर दी गई. जिया की मौत के बाद आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सत्ता हथिया ली और देश में मार्शल लॉ लगा दिया.

दो महिलाओं का उदय- ‘बैटल ऑफ बेगम्स’

1991 का साल बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था. यहां से दो ताकतवर महिलाओं की एंट्री हुई, अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और BNP के जिया-उर-रहमान की पत्नी खालिदा जिया.

इन दोनों ने मिलकर सैन्य शासन को उखाड़ फेंका, लेकिन बाद में यही दोनों एक-दूसरे की कट्टर दुश्मन बन गईं. 1991 के चुनावों में करीब 49 लोग मारे गए और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. इसके बाद सत्ता कभी हसीना के पास रही तो कभी खालिदा के पास.

चुनावों में मौत का तांडव

जैसे-जैसे समय बीता, चुनाव और भी हिंसक होते गए. 2008 का चुनाव अपेक्षाकृत कम हिंसक रहा (21 मौतें), क्योंकि इसे सेना की निगरानी में कराया गया था. शेख हसीना ने भारी बहुमत से जीत हासिल की.

2014 सबसे काला साल साबित हुआ. BNP और जमात ने चुनाव का बहिष्कार किया. मतदान के दिन ही 20 से ज्यादा लोग मारे गए. 150 से ज्यादा पोलिंग बूथों को आग लगा दी गई और 400 केंद्रों पर वोटिंग रोकनी पड़ी. कुल 142 मौतें हुईं. 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चुनाव से पहले 47 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए.

अगस्त 2024 का तख्तापलट

अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने एक नया मोड़ देखा. छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा. आज वह निर्वासित जीवन जी रही हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं, खालिदा जिया का निधन हो चुका है और उनके बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से देश वापस लौटकर BNP का संचालन कर रहे हैं. इतने सालों बाद ये पहला चुनाव है जो शेख हसीना और खालिदा जिया, दोनों की अनुपस्थिति में हो रहा है.

हालिया हिंसा के कुछ डरावने आंकड़े

मीडिया रिपोर्ट्स और अल-जजीरा के मुताबिक, दिसंबर से अब तक एक दर्जन से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या, 13, BNP कार्यकर्ताओं की है. ढाका में दिनदहाड़े गोलीबारी और बाइक सवार हमलावरों द्वारा नेताओं को निशाना बनाना आम हो गया है. जमात-ए-इस्लामी के वार्ड स्तर के बुजुर्ग नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है.

क्या होगा भविष्य?

बांग्लादेश आज एक दोराहे पर खड़ा है. एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार व्यवस्था सुधारने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर पुरानी राजनीतिक रंजिशें फिर से खून बहा रही हैं. अवामी लीग के न होने से मैदान खाली तो है, लेकिन BNP, जमात और नई छात्र पार्टियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने देश को अराजकता की आग में झोंक दिया है. ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बांग्लादेश कभी हिंसा के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा या नहीं.