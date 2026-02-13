By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
4 साल की उम्र में जेल, कभी हुई थी उम्रकैद की सजा... अब बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM! जानिए कौन हैं तारिक रहमान
Bangladesh Elections Result 2026: बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है. तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उनका देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है.
Tarique Rahman Profile: बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग का सूर्योदय हो चुका है. 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद तारिक रहमान न केवल अपने वतन लौटे हैं, बल्कि एक विजेता बनकर उभरे हैं. आम चुनावों में उनकी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है. मतगणना जारी है, लेकिन BNP ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया है.
यह जीत केवल एक पार्टी की नहीं, बल्कि उस जिया परिवार की है जिसने दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता और संघर्ष को करीब से देखा है. तारिक रहमान का जन्म 1967 में हुआ था, जब आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था. उनकी पहचान उनके माता-पिता से है. उनके पिता जियाउर रहमान सेना के बड़े कमांडर और बाद में राष्ट्रपति बने, और मां खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं.
जेल की कोठरी से सत्ता के शिखर तक
दिलचस्प बात यह है कि राजनीति तारिक के खून में जन्म से ही थी. 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान, जब वे मात्र 4 साल के थे, उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था. यही वजह है कि उनकी पार्टी उन्हें बांग्लादेश की आजादी की जंग का सबसे कम उम्र का बंदी कहकर सम्मानित करती है.
पारिवारिक विरासत और ‘बेगमों की जंग’
तारिक का जीवन उस ऐतिहासिक दुश्मनी के साये में बीता जिसे दुनिया बेगमों की लड़ाई (शेख हसीना बनाम खालिदा जिया) के नाम से जानती है. 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, जिसके बाद तारिक के पिता जियाउर रहमान सत्ता में आए. यहीं से दोनों परिवारों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई.
पिता का साया उठा
जब तारिक 15 साल के थे, तब उनके पिता जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई. इसके बाद उनका पालन-पोषण उनकी मां खालिदा जिया ने किया. ढाका यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई के दौरान ही वे 23 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में उतर आए.
‘डार्क प्रिंस’ से निर्वासन तक का दौर
2001 से 2006 के बीच, जब उनकी मां प्रधानमंत्री थीं, तारिक रहमान को राजनीति का ‘डार्क प्रिंस’ कहा जाने लगा. वे इतने शक्तिशाली थे कि सरकार के बड़े फैसले उनके प्रभाव में होते थे. लेकिन 2007 में वक्त बदला और सैन्य समर्थित सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया.
जेल में बिताए समय के दौरान उन्होंने गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए. 2008 में वे एक गुप्त समझौते के तहत इलाज के लिए लंदन चले गए और फिर 17 साल तक वापस नहीं आए.
लंदन में जीवन और वापसी की रणनीति
लंदन में रहकर भी तारिक शांत नहीं बैठे. वहां वे अपनी पत्नी, जो एक डॉक्टर हैं, और बेटी के साथ रहे, लेकिन इंटरनेट के जरिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे. इस दौरान शेख हसीना की सरकार ने उन पर 2004 के ग्रेनेड हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई. BNP ने इसे हमेशा राजनीति से प्रेरित बताया.
2026 में रचा एक नया इतिहास
शेख हसीना के सत्ता से हटने और अपनी मां खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक रहमान ने औपचारिक रूप से BNP की कमान संभाली. इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि दशकों बाद यह पहला मौका था जब न तो शेख हसीना मैदान में थीं और न ही खालिदा जिया.
तारिक ने दूर रहकर भी जिस तरह से पार्टी को एकजुट रखा और इस चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई, उसने साबित कर दिया कि वे केवल एक विरासत के वारिस नहीं, बल्कि एक मंझे हुए राजनेता हैं. जिस देश से उन्हें कभी भागना पड़ा था, आज उसी देश की जनता ने उन्हें अपना भाग्यविधाता चुना है.
