दिल्ली में हसीना, ढाका में जिया का बेटा! बांग्लादेश चुनाव पर भारत की कड़ी नजर, रिश्तों की नई इबारत लिखेगा 12 फरवरी का वोट

12 फरवरी यानी कल होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव भारत के लिए बेहद अहम हैं. छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल हुईं शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में हैं, जबकि BNP नेता तारिक रहमान संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर उभर रहे हैं.

Published date india.com Published: February 11, 2026 10:33 PM IST
दिल्ली में हसीना, ढाका में जिया का बेटा! बांग्लादेश चुनाव पर भारत की कड़ी नजर, रिश्तों की नई इबारत लिखेगा 12 फरवरी का वोट

Bangladesh Elections: 12 फरवरी को होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव केवल ढाका की सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि साउथ एशिया की भू-राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं. छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के पतन और उनके भारत आने से हालात पूरी तरह बदल गए. फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चुनाव करा रही है, जिसमें लगभग 13 करोड़ वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं.

भारत इस चुनाव को बेहद करीबी नजर से देख रहा है क्योंकि ऐतिहासिक, रणनीतिक और सुरक्षा हित दोनों देशों को गहराई से जोड़ते हैं. 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका से शुरू हुआ रिश्ता शेख हसीना के दौर में काफी मजबूत हुआ था. व्यापार, बिजली आपूर्ति, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन हसीना के सत्ता से हटने और उनके प्रत्यर्पण की मांग ने रिश्तों में असहजता ला दी है.

चुनाव में उभर रहे ये नेता

चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहे हैं. उनकी पार्टी ने ‘Bangladesh Before All’ के नारे के साथ 51 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें सीमा विवाद, तीस्ता जल बंटवारा और भारत के साथ संबंधों को ‘बराबरी और पारस्परिक हित’ के आधार पर पुनर्गठित करने की बात कही गई है. वहीं, जमात-ए-इस्लामी भी छात्र नेताओं के साथ गठबंधन में एक्टिव है, जिससे चुनावी मुकाबला कड़ा हो गया है.

हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ाई है. भारत ने ढाका से इन मामलों में सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, जबकि बांग्लादेश ने भारत पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है. वीजा सेवाओं का अस्थायी निलंबन और क्रिकेट-राजनीति विवादों ने भी रिश्तों में तनाव जोड़ा है.

अब नजर इस बात पर है कि नई सरकार भारत के साथ किस दिशा में कदम बढ़ाती है. युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और संतुलित विदेश नीति चाहती है. ऐसे में ये चुनाव तय करेगा कि भारत-बांग्लादेश संबंध सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अविश्वास का नया दौर शुरू होगा.

