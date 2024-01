बांग्लादेश में आम चुनाव, ढाका में पेसेंजर ट्रेन में 'लगाई आग', चार लोगों की मौत| VIDEO

बांग्लादेश आम चुनाव शुरू होने वाले हैं. ऐसे में दिल दहला देने वाली घकटना सामने आई है. वहां होने वाले आम चुनाव से पहले 5 जनवरी को ढाका में पेसेंजन ट्रेन में आग लगा दी गई. जिसमें चार लोगों की मौत की सूचना है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के हवाले से बताया है कि इंटरसिटी ट्रेन में सवार कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है.ये घटना ढाका के गोपीबाग इलाके में हुई. एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि 7 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले कथित आगजनी का मामला सामने आया.

देखें वीडियो-

