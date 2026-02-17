Hindi World Hindi

Bangladesh Government Formation Pm Tarique Rahman Oath Taking Ceremony Cabinet Ministers Detail

बांग्लादेश में 20 साल बाद बनी BNP सरकार, PM तारिक रहमान की टीम में इन 49 लोगों को मिली जगह, यहां देखें पूरी लिस्ट

बांग्लादेश के जातीय संसद में मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस दौरान BNP अलायंस के 212 सांसदों, जमात अलायंस के 76 सांसदों और 7 निर्दलीय सांसदों ने शपथ ली.

तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे.

बांग्लादेश में डेढ़ साल के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आखिरकार नई सरकार का गठन हो चुका है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 13वें संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी. इसके बाद BNP अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन (जातीय संसद) में तारिक रहमान को PM पद की शपथ दिलाई. रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई गई है. यानी तारिक रहमान की टीम में कुल 49 मेंबर हैं. कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू और बौद्ध धर्म) के नेताओं को भी जगह दी गई है.

बोगरा-6 सीट छोड़ेंगे तारिक रहमान

BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट और बोगरा-6 सीट से चुनाव लड़ा था. उन्हें दोनों ही सीटों से भारी वोटों से जीत मिली है. ढाका-17 से उन्हें 72,699 वोट मिले थे, जबकि बोगरा-6 से उन्होंने 216,284 वोट हासिल कर जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था. प्रधानमंत्री बनने के बाद रहमान ने बोगरा-6 सीट छोड़ने का फैसला लिया है.

कैसी है तारिक रहमान की कैबिनेट?

बांग्लादेश के PM तारिक रहमान की कैबिनेट में कुल 25 मंत्री हैं:-

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर

अमीर खोशरू महमूद चौधरी

सलाहुद्दीन अहमद

इकबाल हसन महमूद

मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम

अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन

डॉ. खलीलुर रहमान

अब्दुल अव्वल मिंटू

काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद

मिजानुर रहमान मीनू

निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता)

खंडेकर अब्दुल मुक्तदिर

अरिफुल हक चौधरी

जहीर उद्दीन स्वपन

मोहम्मद अमीन उर ​​रशीद

अफरोजा खानम रीटा

शाहिद उद्दीन चौधरी एनी

असदुल हबीब दुलु

मोहम्मद असदुज्जमां

जकारिया ताहिर

दीपेन दीवान (अल्पसंख्यक)

एएनएम एहसानुल हक मिलन

सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन

फकीर महबूब अनम

शेख रबीउल आलम.

राज्य मंत्रियों की लिस्ट?

राजबाड़ी-1 से सांसद अली नवाज महमूद खय्यम को संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है.

ढाका-13 सीट से सांसद बॉबी हजाज एजुकेशन और प्राइमरी मास एजुकेशन राज्य मंत्री बनाए गए हैं.

पिरोजपुर-2 सीट से सांसद अहमद सोहेल मंजूर को हाउसिंग और पब्लिक वर्कर्स राज्य मंत्री बनाया गया है.

सिराजगंज-6 सीट से सांसद एमए मुहित को हेल्थ और फैमिली वेलफेयर राज्य मंत्री बनाया गया है.

मेमेनसिंग-9 सीट से सांसद यासिर खान चौधरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग राज्य मंत्री बनाए गए हैं.

मेमेनसिंग-3 सीट से सांसद एम इकबाल होसेन डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ राज्य मंत्री बनाया गया है.

ढाका-6 सीट से सांसद इशराक होसेन लिबरेशन वॉर अफेयर राज्य मंत्री बनाया गया है.

नाटोर-1 सीट से सांसद फरज़ाना शार्मिन सोशल वेलफेयर मंत्री बनाई गई हैं.

बागेरहाट-3 सीट से सांसद फरीदुल इस्लाम को एनवॉयरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज राज्य मंत्री बनाया गया है.

पातुआखाली-3 सीट से सांसद नुरुल हक नूर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट मंत्री बनाया गया है.

पंचगढ़-2 से सांसद फरहाद होसेन आजाद को वॉटर रिसोर्सेज मंत्री बनाया गया है.

अमीमुल हक को यूथ और स्पोर्ट्स राज्य मंत्री बनाया गया है.

मोहम्मद हेलाल उद्दीन को चट्टगांव हिल ट्रैक अफेयर्स राज्य मंत्री बनाया गया है.

हबीबुर राशिद को रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है.

राजीव हसन रेलवे और शिपिंग मंत्री बनाए गए हैं.

अल्पसंख्यक मंत्रियों के बारे में जानिए

बांग्लादेश के आम चुनाव में कुल 4 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार सांसद चुने गए हैं. इनमें 2 हिंदू, जबकि 2 अन्य बौद्ध समुदाय से हैं.

हिंदू नेताओं में गोयेश्वर चंद्र रॉय और उनके समधी निताई रॉय चौधरी BNP की टिकट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं.

तीसरे अल्पसंख्यक सांसद साचिंग प्रू हैं, जो बंदरबन के पहाड़ी जिले से चुने गए हैं. वे मरमा जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और BNP के वरिष्ठ नेता हैं.

चौथे विजेता दिपेन दीवान रंगामाटी सीट से जीते. वे चकमा समुदाय से आते हैं, जो बौद्ध बहुल जनजातीय समूह है. दिपेन दीवान को भी कैबिनेट के लिए नॉमिनेट किया गया है.

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई. अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई.ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की नई सरकार से रिश्ते ठीक किए जाएंगे.

मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत को अपने रूठे हुए पड़ोसी को मनाना भी जरूरी हो गया है. इसकी पहली वजह सीमा सुरक्षा है. बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है. बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है. इसलिए इसे ‘इंडिया लॉक्ड’ देश कहा जाता है. ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है.

पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है. शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए भारत को कभी पूर्वोत्तर को लेकर बांग्लादेश की ओर से किसी परेशानियों की चिंता नहीं करनी पड़ी. तख्तापलट के बाद मुहम्मद यूनुस के आने से पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर चिंता हाल के समय में बढ़ी है.

पूर्वोत्तर के 7 राज्यों (Seven Sisters) को बाकी देश से सिलिगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जो सिर्फ 40 किमी लंबा और 22 से 30 किमी चौड़ा है. इसे चिकन नेक कहते हैं. इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है. यहां से चीन महज 200 किमी दूर है.कई बांग्लादेशी नेताओं ने ‘सेवन सिस्टर्स’ को अलग करने की धमकी तक दी थी. इन नेताओं ने उसे बांग्लादेश का हिस्सा बताया था.ये मुद्दा बेहद अहम है. जाहिर तौर पर भारत इस संभालने में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगा.

BBC की रिपोर्ट में पूर्व हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास भारत-बांग्लादेश के संबंध सुधारने पर जोर देती हैं. दास कहती हैं,”हम पड़ोसी हैं. पड़ोसी बदले नहीं जा सकते. हमें एक-दूसरे के साथ काम करना ही पड़ता है. भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोई भी सत्ता में आए, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं.”

अतीत में भारत ने बांग्लादेश के प्रति हर बार पड़ोसी धर्म निभाया है. जब खालिदा जिया का निधन हुआ, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जाहिर किया था. खालिदा के निधन पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ढाका पहुंचे और तारिक से मुलाकात की थी.वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग गए और शोक जाहिर किया था.

ऐसे में भारत को उम्मीद है कि नई सरकार बातचीत करने को तैयार होगी. वह उन किरदारों से प्रभावित न हो, जो भारत के हितों के लिए खतरा हैं. BNP और भारत दोनों ही एक-दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं.

