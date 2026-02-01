Hindi World Hindi

बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परीक्षा में भारत की एंट्री? 12 फरवरी की वोटिंग के लिए भेजा निगरानी का न्योता, जवाब का इंतजार

Bangladesh Elections: बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है. कई देशों ने सहमति दे दी है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश में होने वाले 13वें संसदीय चुनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय हलचल तेज हो गई है. 12 फरवरी को होने वाले इस चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर पर प्रस्तावित जनमत संग्रह के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है. हालांकि, भारत सरकार की ओर से अब तक इस निमंत्रण पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुसार, अब तक कुल 330 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है. इनमें 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 16 देश और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं से जुड़े 32 स्वतंत्र प्रतिनिधि शामिल हैं. यह संख्या पिछले विवादित आम चुनावों की तुलना में कहीं अधिक बताई जा रही है.

बांग्लादेश ने क्या कहा?

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बार अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की संख्या जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है. उस चुनाव को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे थे, जिसके चलते सरकार अब वैश्विक समुदाय का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है.

पर्यवेक्षकों की लिस्ट में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), यूरोपीय संघ, कॉमनवेल्थ सचिवालय और कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं. इसके अलावा, एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस (ANFREL), इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (NDI) जैसे संगठन भी चुनाव पर नजर रखेंगे.

किन देशों को भेजा गया न्योता?

बांग्लादेश सरकार में वरिष्ठ सचिव और एसडीजी समन्वयक लामिया मुर्शिद ने कहा है कि अभी पर्यवेक्षकों की सूची अंतिम नहीं है और आने वाले दिनों में और देशों के नाम जुड़ सकते हैं. नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, मिस्र, नाइजीरिया और कुवैत जैसे देशों को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें से कई अभी पुष्टि की प्रक्रिया में हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार 50 से ज्यादा राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों समेत लगभग 2,000 प्रत्याशी 300 संसदीय सीटों के लिए मैदान में हैं. चुनाव के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों को सीमित करने से जुड़े प्रस्तावों पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा, जो देश की राजनीतिक संरचना में बड़े बदलाव की दिशा में अहम माना जा रहा है.

हालांकि, चुनावी तैयारियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. मानवाधिकार संगठनों ने हाल के दिनों में चुनाव से जुड़ी कई हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट दी है, जिनमें अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले भी शामिल हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी को पारदर्शिता और भरोसे के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.