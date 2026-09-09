बांग्लादेश में खसरे से मचा हाहाकार, 1,002 मौतें; 1.67 लाख से ज्यादा संदिग्ध मामले

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है. इस बीमारी की वजह से बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है. बुधवार को खसरे के लक्षण वाले तीन और बच्चों की मौत हो गई. इसके साथ ही इस साल खसरे से जुड़ी मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,002 हो गया है. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के मुताबिक, बुधवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में तीन मौतें दर्ज की गईं. हालांकि, इन मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरा मौत की श्रेणी में रखा गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 100 मौतों की खसरे से पुष्टि हो चुकी है, जबकि 902 मौतों को संदिग्ध माना गया है. खसरे के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटे में 1,119 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं. इसके बाद देश में संदिग्ध मामलों की कुल संख्या 1,67,580 हो गई है. वहीं, 69 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल पुष्ट संक्रमितों की संख्या 19,904 पहुंच गई है.
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस संकट के पीछे टीकाकरण की पर्याप्त कवरेज न होना एक बड़ी वजह है. कई बच्चों को समय पर खसरे का टीका नहीं मिल पाया है. इसके अलावा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की कमी ने भी स्थिति को गंभीर बनाया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, छह महीने से कम उम्र के बच्चे ज्यादा जोखिम में हैं. इस उम्र के बच्चों को आमतौर पर खसरे का नियमित टीका नहीं लगाया जाता, इसलिए संक्रमण फैलने की स्थिति में उनके लिए खतरा बढ़ जाता है.
स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी माना है कि टीकाकरण अभियान में कई स्तरों पर कमियां रही हैं. सरकार अब अतिरिक्त वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही उन बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिन्हें अब तक टीका नहीं लग पाया है. मीजल्स और रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सत्यापन समिति के अध्यक्ष प्रो. महमूदुर रहमान ने सरकार से टीकाकरण और बीमारी की निगरानी से जुड़े आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा करने की मांग की है. उनका कहना है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर उन इलाकों और आयु वर्गों की पहचान की जानी चाहिए, जहां टीकाकरण की दर कम है. उन्होंने कम टीकाकरण वाले इलाकों में लक्षित पूरक टीकाकरण अभियान चलाने और संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने की जरूरत बताई.
हाल ही में कनाडा स्थित ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के 2026 के खसरा प्रकोप को हाल के वर्षों के बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में शामिल किया गया. रिपोर्ट में वैक्सीन की आपूर्ति में रुकावट, नियमित टीकाकरण में कमी, पूरक टीकाकरण कार्यक्रमों के रद्द होने और वैक्सीन खरीद में हुई देरी को संकट की प्रमुख वजहों में बताया गया है. (IANS Hindi)
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