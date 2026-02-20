By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, वीज़ा सर्विस बहाल
साल 2025 में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे. इंडियन प्रीमियर लीग की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बांग्लादेशी प्लेयर को निकाले जाने से भी तनाव बढ़ा था.
बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही तारिक रहमान ने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारने पर काम करना शुरू कर दिया है. भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत देते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाएं फिर से बहाल कर दी हैं. एक दिन पहले ही भारत के एक वरिष्ठ वाणिज्य दूतावास अधिकारी ने कहा था कि नई दिल्ली भी जल्द बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगी.
हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभाला है. बांग्लादेश मीडिया बीडी न्यूज 24 के मानें तो सिलहट में भारत के सीनियर कॉन्सुल अधिकारी अनिरुद्ध दास ने कहा कि सभी वीजा सर्विस को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं.
बांग्लादेश में 20 साल बाद बनी BNP सरकार, PM तारिक रहमान की टीम में इन 49 लोगों को मिली जगह, यहां देखें पूरी लिस्ट
दास ने सिलहट जिला प्रेस क्लब को बताया कि मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं. ट्रैवल वीजा समेत अन्य वर्ग को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायुक्त ने बताया कि वीजा की सर्विस शुरू होने के साथ ही, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का भरोसा भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपसी सम्मान और आदर की नींव पर खड़े हैं.
अनिरुद्ध दास ने कहा कि दोनों देशों के लोग एक स्थिर, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, लंबे समय तक चलने वाले आपसी फायदे वाले रिश्ते के मुख्य स्टेकहोल्डर होंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का एक जैसा नजरिया है, और वे मिलकर काम करना चाहते हैं.
क्यों आई भारत-बांग्लादेश में दूरी?
साल 2025 में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे. इंडियन प्रीमियर लीग की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बांग्लादेशी प्लेयर को निकाले जाने से भी तनाव बढ़ा था. भारतीय वीज़ा सेंटर्स ने बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन को रोक दिया था. जवाब में बांग्लादेश ने भी वीज़ा ऑपरेशन रोक दिए थे.
4 साल की उम्र में जेल, कभी हुई थी उम्रकैद की सजा… अब बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM! जानिए कौन हैं तारिक रहमान
बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारना भारत के लिए क्यों जरूरी?
- शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई. अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई.ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की नई सरकार से रिश्ते ठीक किए जाएंगे.
- मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत को अपने रूठे हुए पड़ोसी को मनाना भी जरूरी हो गया है. इसकी पहली वजह सीमा सुरक्षा है. बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है. बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है. इसलिए इसे ‘इंडिया लॉक्ड’ देश कहा जाता है. ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है.
- पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है. शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए भारत को कभी पूर्वोत्तर को लेकर बांग्लादेश की ओर से किसी परेशानियों की चिंता नहीं करनी पड़ी. तख्तापलट के बाद मुहम्मद यूनुस के आने से पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर चिंता हाल के समय में बढ़ी है.
- पूर्वोत्तर के 7 राज्यों (Seven Sisters) को बाकी देश से सिलिगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जो सिर्फ 40 किमी लंबा और 22 से 30 किमी चौड़ा है. इसे चिकन नेक कहते हैं. इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है. यहां से चीन महज 200 किमी दूर है.
- कई बांग्लादेशी नेताओं ने ‘सेवन सिस्टर्स’ को अलग करने की धमकी तक दी थी. इन नेताओं ने उसे बांग्लादेश का हिस्सा बताया था.ये मुद्दा बेहद अहम है. जाहिर तौर पर भारत इस संभालने में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगा.
- BBC की रिपोर्ट में पूर्व हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास भारत-बांग्लादेश के संबंध सुधारने पर जोर देती हैं. दास कहती हैं,”हम पड़ोसी हैं. पड़ोसी बदले नहीं जा सकते. हमें एक-दूसरे के साथ काम करना ही पड़ता है. भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोई भी सत्ता में आए, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं.”
- अतीत में भारत ने बांग्लादेश के प्रति हर बार पड़ोसी धर्म निभाया है. जब खालिदा जिया का निधन हुआ, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जाहिर किया था. खालिदा के निधन पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ढाका पहुंचे और तारिक से मुलाकात की थी.वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग गए और शोक जाहिर किया था.
- ऐसे में भारत को उम्मीद है कि नई सरकार बातचीत करने को तैयार होगी. वह उन किरदारों से प्रभावित न हो, जो भारत के हितों के लिए खतरा हैं. BNP और भारत दोनों ही एक-दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं.
पीएम के ताज के साथ मिले 6 कांटे! तारिक रहमान के सामने वो चुनौतियां, जो तय करेंगी बांग्लादेश का भविष्य
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें