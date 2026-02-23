  • Hindi
क्या मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को धोखा दिया? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खोली पोल, गंभीर आरोप लगाए

Bangladesh: राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बताया कि यूनुस सरकार ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की और अंतरिम सरकार ने दो बार उनके विदेश दौरे कैंसिल कर दिए.

Published date india.com Updated: February 23, 2026 2:16 PM IST
(फाइल फोटो- मोहम्मद यूनुस)
Bangladesh: बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होते ही अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल समाप्त हो गया है. अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में यूनुस विवादों में घिरे रहे. चाहे भारत विरोधी ताकतों को शह देना हो या अमेरिकी के इशारे पर काम करना, मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में अब खुल कर बात हो रही है. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस के फैसलों पर सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने क्या कहा?

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पर बने रहे. हालांकि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान उनकी शक्तियां सीमित हो गई थीं. अब बांग्ला डेली कलेर कोंथो को दिए एक इंटरव्यू में शहाबुद्दीन ने यूनुस के कई कामों की जमकर आलोचना की है.

अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को लीड करने वाले मोहम्मद यूनुस के बारे में प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने बताया कि यूनुस ने सत्ता में रहते हुए उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की. मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति के रूप में किसी संवैधानिक पद पर काम करने वाले आखिरी व्यक्ति थे.

राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बताया कि यूनुस सरकार ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की और अंतरिम सरकार ने दो बार उनके विदेश दौरे कैंसिल कर दिए. राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने ये भी कहा कि उन्हें बांग्लादेश-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में पूरी तरह अंधेरे में रखा गया था. इस डील पर यूनुस सरकार ने चुनाव से कुछ ही दिन पहले साइन किया था.
राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के हिसाब से ये एक गलत फैसला था क्योंकि ये तब लिया गया जब एक चुनी हुई सरकार सत्ता संभालने वाली थी.

बता दें कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने ही 8 अगस्त, 2024 को यूनुस को शपथ दिलाई थी जिसके बाद वह 2026 तक बांग्लादेश के सबसे ताकतवर शख्स बने रहे. राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने 22 अक्टूबर, 2024 की रात के बारे में विस्तार से बताया जब भीड़ ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के घर बंगभवन को घेर लिया था. इंटरव्यू में
राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने ये भी बताया कि जब यूनुस के समर्थन वाली ताकतें उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थीं, तब उन्हें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के लीडरशिप से सपोर्ट मिला था.

राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कलेर कोंथो से कहा कि BNP के एक बड़े नेता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वह संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं. उन्होंने BNP चीफ और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भी तारीफ की और उन्हें ईमानदार इंसान बताया. बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को पिछली शेख हसीना सरकार ने प्रेसिडेंट बनाया था और ऐसी चर्चाएं हैं कि तारिक रहमान सरकार उन्हें बदल सकती है. राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन का कार्यकाल अप्रैल 2028 तक है.

