शेख हसीना से फोन कॉल के बाद बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छोड़ी कुर्सी

मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति पद संभाला था. शहाबुद्दीन 1971 के मुक्ति संग्राम के योद्धा और लोअर ज्यूडिशियरी के पूर्व जज रह चुके हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 24, 2026, 6:30 PM IST
शेख हसीना से फोन कॉल के बाद बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छोड़ी कुर्सी
शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद शहाबुद्दीन ही अवामी लीग सरकार के दौर के एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी थे. (PTI)
  • 2024 के आंदोलन के बाद हसीना को छोड़ना पड़ा था देश
  • भारत में डेढ़ साल से रह रही हैं शेख हसीना
  • मानवता के खिलाफ मामले में मिली है मौत की सजा
  • बांग्लादेश में अभी तारिक रहमान की है सरकार

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से करीब दो साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है. बांग्लादेशी मीडियास ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, शहाबुद्दीन ने शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को इस्तीफा दिया. मोहम्मद शहाबुद्दीन तब विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने कुछ दिन पहले लंदन यात्रा के दौरान उन्होंने शेख हसीना के साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी. बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद शहाबुद्दीन मई में सेहत कारणों की वजह से लंदन गए थे. वहां से उन्होंने भारत में रह रहीं शेख हसीना से बात करने की कोशिश की थी. इसके बाद उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में सवाल उठने लगे थे. बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अभी सत्ता संभाल रहे हैं. BNP और शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग एक दूसरे के घोर विरोधी हैं.

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अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन

मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति पद संभाला था. शहाबुद्दीन 1971 के मुक्ति संग्राम के योद्धा और लोअर ज्यूडिशियरी के पूर्व जज रह चुके हैं. जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी. उस आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. इसके बाद शहाबुद्दीन ही अवामी लीग सरकार के दौर के एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी थे. पिछले दो दिनों से उनके इस्तीफे की चर्चा चल रही थी. राष्ट्रपति के प्रेस सचिव मो. सरवर आलम ने’द डेली स्टार’ को बताया कि स्पीकर हाफिजउद्दीन अहमद ने शुक्रवार (24 जुलाई) की शाम 5:01 बजे इस्तीफा मंजूर कर लिया.

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इस्तीफे की क्या है वजह?

‘द डेली स्टार’ ने BNP के एक सीनियर नेता के हवाले से लिखा कि शहाबुद्दीन और शेख हसीना के बीच कथित फोन पर हुई बातचीत ही इस्तीफे की एकमात्र वजह नहीं है. दरअसल, शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद देश का राजनीतिक माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है. ऐसे में उनके करीबियों का सत्ता से जाना तय था. शहाबुद्दीन के साथ शेख हसीना के काफी करीब रिश्ते रहे हैं.

ढाका वापस कब जाएंगी शेख हसीना?

शेख हसीना ने रॉयटर्स को 9 जुलाई को दिए इंटरव्यू में वतन वापसी की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा, “मैं अपने देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूं. इसके लिए अगर मेरी हत्या भी हो जाए, तो कोई परवाह नहीं है. मैं दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटूंगी और कोर्ट में सरेंडर करूंगी. हालांकि, उन्होंने वापसी की सटीक तारीख नहीं बताई.”

हसीना ने कहा, “लगभग सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं. कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं. मेरी बांग्लादेश लौटने को लेकर तारिक रहमान सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है. लोकतंत्र, चुनाव, अवामी लीग के राजनीतिक अधिकार और न्याय जैसे मुद्दों पर पर्दे के पीछे बातचीत नहीं हो सकती.”

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शेख हसीना पर गंभीर आरोप

बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल (ICT-BD) ने अपने फैसले में शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को छात्र आंदोलनों पर हुए सरकारी दमन के लिए कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें हत्या, साजिश और राज्य की मशीनरी के दुरुपयोग जैसे मामलों में अपराधी माना. हसीना को इन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई ह. हसीना और असदुज्जमान खान के साथ-साथ बांग्लादेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को भी मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया. हालांकि, सरकारी गवाह बनने के कारण उन्हें हल्की सजा दी गई.

किन 5 मामलों में दोषी पाई गईं शेख हसीना?

  • छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का आदेश देना.
  • भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना.
  • न्याय में बाधा डालना/ सबूत मिटाने की कोशिश.
  • छात्र अबु सईद की हत्या का आदेश देना.
  • चांखारपुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना.
  • शेख हसीना पहले, दूसरे और तीसरे केस में दोषी पाई गईं हैं.

कब से कब तक PM रहीं शेख हसीना?

शेख हसीना पहली बार 23 जून 1996 से 15 जुलाई 2001 तक और दूसरी बार 6 जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं. उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस भेजने के लिए भारत को लगातार चिट्ठी लिख रहा है. हालांकि, उन्हें वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही जा रही हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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