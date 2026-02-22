By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत-बांग्लादेश रिश्तों की नई शुरुआत, फिर से शुरू होंगी वीजा सेवाएं, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
तारिक रहमान के शपथ के बाद भारत-बांग्लादेश रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं. अब खबर आई है कि ढाका में भारत के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू की जाएंगी. आइए जानते हैं इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती?
बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में लंबे तनाव के बाद अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, ढाका स्थित भारतीय मिशन में सोमवार से सभी श्रेणियों के वीजा फिर से जारी किए जाएंगे. नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. माना जा रहा है कि भारत भी जल्द ही इसी तरह का कदम उठाएगा. बता दें दिसंबर में बांग्लादेश ने सुरक्षा स्थिति का हवाला देकर नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में वीजा सेवाएं रोक दी थीं. उस समय दोनों देशों में राजनयिक मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए थे.
किस वजह से रुकी थीं वीजा सेवाएं?
दोनों देशों के बीच, तनाव की शुरुआत 12 दिसंबर को युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई. अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारी, बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कुछ जगह भारत विरोधी नारे भी लगे. चट्टोग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पथराव हुआ, जिसके बाद 21 दिसंबर से वहां वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गईं. ढाका, राजशाही और खुलना में भी भारतीय वीजा केंद्र अस्थायी रूप से बंद हुए, जबकि सिलहट में सुरक्षा बढ़ाई गई. नई दिल्ली में भी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुए, जिससे वहां भी थोड़े समय के लिए सेवाएं रोकी गईं. दोनों सरकारों ने एक-दूसरे से मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
नई सरकार के आने से राजनीतिक बदलाव
रिश्तों में खटास उस समय और बढ़ी जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ और अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व मुहम्मद यूनुस ने संभाला. हालात 18 महीनों तक अस्थिर रहे और अब बीएनपी नेता तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है. वे पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और अगले पांच साल तक पद पर रहेंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे. बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र भी सौंपा, जिसमें भारत आने का निमंत्रण दिया गया. दोनों देशों के नेताओं ने लोगों के हित में मिलकर काम करने की बात कही.
बांग्लादेश वीजा के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
- ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म ([www.visa.gov.bd](http://www.visa.gov.bd))
- 45×35 मिमी की दो हाल ही में खींची फोटो सफेद बैकग्राउंड के साथ
- कम से कम 6 महीने वैध मूल पासपोर्ट
- वीजा शुल्क की रसीद (भारतीय नागरिकों के लिए शुल्क नहीं)
- पुराना पासपोर्ट (अगर हो)
- आधार कार्ड की कॉपी
- WHO से पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
टूरिस्ट वीजा के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
- निवास प्रमाण (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)
- पेशेवरों के लिए पेशे का प्रमाण और NOC
- बांग्लादेश में ठहरने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ
- प्रोफेशनल आईडी की कॉपी
- नवीनतम बिजली बिल की कॉपी
आगे क्या संकेत मिल रहे हैं?
तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के आवागमन का महत्व बहुत बड़ा है. ऐसे में वीजe सेवाओं की बहाली को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश कैसे विश्वास बहाली के कदम आगे बढ़ाते हैं.
