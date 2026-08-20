कौन हैं मिर्जा फखरुल? जो बने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, भारत को लेकर कैसी है सोच?

मिर्जा फखरुल की नियुक्ति से बांग्लादेश के सत्ता समीकरण में बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है. उनसे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति थे, जिन्हें शेख हसीना के शासनकाल में 2023 में राष्ट्रपति चुना गया था.

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मिर्जा फखरुल BNP के सबसे पुराने और प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे हैं. वह 2016 से पार्टी के महासचिव थे. (ANI)

बांग्लादेश की राजनीति में गुरुवार (20 अगस्त) को एक और बड़ा बदलाव हुआ. लंबे समय तक विपक्ष में रहने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सीनियर नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. संसद में हुए चुनाव में उन्हें 255 वोट मिले. विपक्षी उम्मीदवार ओली अहमद को 88 वोट मिले.

मिर्जा फखरुल की नियुक्ति से बांग्लादेश के सत्ता समीकरण में बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है. उनसे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति थे, जिन्हें शेख हसीना के शासनकाल में 2023 में राष्ट्रपति चुना गया था. शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव का रास्ता साफ हुआ. आइए जानते हैं कौन हैं मिर्जा फखरुल आलमगीर? उनका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से क्या कनेक्शन है? भारत को लेकर फखरुल की सोच कैसी है?

शेख हसीना की सरकार अगस्त 2024 में बड़े जन आंदोलन के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी. हसीना इसके बाद भारत आ गई थीं. इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में BNP का प्रभाव तेजी से बढ़ा और फरवरी 2026 के आम चुनाव में पार्टी सत्ता में वापस आ गई. अब राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया है. 78 वर्षीय मिर्जा फखरुल आलमगीर इसी हफ्ते राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.

कौन हैं मिर्जा फखरुल आलमगीर?

बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश की राजनीति के अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं. 26 जनवरी 1948 को ठाकुरगांव में जन्मे 78 वर्षीय आलमगीर ने ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया. छात्र जीवन में ही उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी और 1969 के जन आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई. राजनीति में आने से पहले वह ढाका कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे.

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1990 के दशक में ज्वॉइन की थी BNP

फखरुल ने 1990 के दशक की शुरुआत में BNP की राजनीति में प्रवेश किया था. शेख हसीना के शासनकाल के दौरान वह विपक्ष की ओर से सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल रहे. उनके राजनीतिक जीवन में कई गिरफ्तारियां और कानूनी मामले भी सामने आए.

2016 में बने BNP महासचिव

2001 में वह पहली बार संसद पहुंचे और तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार में कृषि मंत्री बने. बाद में नागरिक उड्डयन व पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे. 2011 में मिर्जा फखरुल को BNP का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया और 2016 में वह पार्टी के महासचिव बने.

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तारिक रहमान के भरोसेमंद

मिर्जा फखरुल BNP के सबसे पुराने और प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे हैं. वो प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं. राष्ट्रपति पद के लिए नाम सामने आने के बाद उन्होंने पार्टी के महासचिव और शीर्ष नीति-निर्धारण समिति से इस्तीफा दे दिया था. BNP ने 13 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था.

राष्ट्रपति पद कितना ताकतवर है?

बांग्लादेश में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास रहती हैं. इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास देश के राष्ट्राध्यक्ष और सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ की संवैधानिक भूमिका होती है. इस लिहाज से फखरुल का राष्ट्रपति बनना BNP की सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करता है.

फखरुल आलमगीर की भारत को लेकर कैसी सोच है?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की भारत को लेकर सोच न तो पूरी तरह भारत-विरोधी है और न ही बिना शर्त भारत समर्थक. वह भारत के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर हैं, लेकिन इसे बराबरी, पारस्परिक सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के आधार पर रखना चाहते हैं. 2025 में उन्होंने कहा था कि BNP भारत के साथ दोस्ती चाहती है, लेकिन संबंध समान शर्तों पर होने चाहिए.

फखरुल का जोर गंगा-जल बंटवारे, सीमा पर हत्याओं और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी रहा है. मई 2026 में उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए गंगा जल समझौते का रिन्युअल महत्वपूर्ण है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का असर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है. दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ है. खास तौर पर शेख हसीना के भारत में रहने और बांग्लादेश की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग को लेकर दोनों देशों के बीच संवेदनशील स्थिति बनी हुई है.

ऐसे में मिर्जा फखरुल के राष्ट्रपति बनने के साथ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो गया है. शेख हसीना के दौर के बाद अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही BNP के नेतृत्व वाले सत्ता तंत्र से आते हैं. आने वाले समय में यह बदलाव बांग्लादेश की घरेलू राजनीति के साथ-साथ भारत के साथ उसके रिश्तों के लिए भी अहम साबित हो सकता है.

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