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भारत को झटका! तीस्ता नदी के लिए बांग्लादेश ने मांगी चीन से मदद, जानें क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडराया संकट?

Teesta River Project: बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए चीन से मदद मांगी है. तारिक रहमान ने फरवरी में ही पीएम पद संभाल है.

Published date india.com Published: May 16, 2026 3:39 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
भारत को झटका! तीस्ता नदी के लिए बांग्लादेश ने मांगी चीन से मदद, जानें क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडराया संकट?
(photo credit AI, for representation only)

Teesta River Project:ढाका की सरकारी मीडिया ने बताया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, ने इस महीने की शुरुआत में औपचारिक रूप से चीन से अपनी तीस्ता नदी परियोजना में मदद करने का अनुरोध किया. आइये जानते हैं कि यह भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है.

बांग्लादेश को क्यों चाहिए ये प्रोजेक्ट

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हर सूखे मौसम में, तीस्ता नदी थोड़ी और सिकुड़ जाती है. इससे लाखों बांग्लादेशियों की आजीविका संकट में आ जाती है क्योंकि वे इस नदी के पानी पर निर्भर हैं.

दो देशों में बहती है तीस्ता

यह नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है. यह जलमार्ग पूर्वी हिमालय से निकलता है और भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है. इसलिए इसका सीधा संबंध भारत का है लेकिन इसमें बांग्लादेश चीन की एंट्री करा रहा है.

क्या है तीस्ता प्रोजेक्ट

1 अरब अमेरिकी डॉलर की इस योजना का उद्देश्य 102 किमी से अधिक लंबे जलमार्ग की खुदाई करना है. चीन ने लंबे समय से तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई है.ढाका का यह अनुरोध विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की ओर से 6 मई को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के बाद आया. इस मुलाकात के दौरान वांग ने बांग्लादेश के विकास एजेंडे के साथ अपनी ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ को जोड़ने की बात कही है.

क्यों भारत के लिए चिंताजनक

  • तीस्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब से गुजरती है
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20 किमी चौड़ी जमीन की पतली पट्टी है
  • इसे “चिकन नेक” के नाम से भी जाना जाता है
  • पश्चिम बंगाल में स्थित यह संकरा मार्ग नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से घिरा है
  • यह भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उसका एकमात्र ज़मीनी संपर्क मार्ग है
  • यह मार्ग नाकाबंदी और सैन्य खतरों के प्रति संवेदनशील है

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

वाशिंगटन स्थित हडसन इंस्टीट्यूट में भारत और दक्षिण एशिया मामलों की वरिष्ठ फेलो अपर्णा पांडे के अनुसार, भारत की सीमाओं के आसपास चीनी बुनियादी ढांचा निवेश को लेकर नई दिल्ली की असहजता जगजाहिर है. इनमें से कई पड़ोसी देशों ने ऐतिहासिक रूप से भारत से मदद मांगी है, लेकिन कभी-कभी परियोजनाओं को मंजूरी देने या शुरू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके चलते वे अन्य देशों की ओर रुख कर लेते हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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