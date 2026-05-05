  • Hindi
  • World Hindi
  • Barack Obama And Michelle Marriage In Problem Because Of Trump Former President Reveal

ट्रंप के कारण बराक ओबामा और मिशेल की शादी में आया तनाव, पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा

Barack Obama: बराक ओबामा ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना ही वह वजह है जिसके चलते वह राजनीति छोड़ नहीं पा रहे हैं.

Published date india.com Published: May 5, 2026 7:09 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ट्रंप के कारण बराक ओबामा और मिशेल की शादी में आया तनाव, पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा
(photo credit PTI) for representation only)

Barack Obama: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण उनके घर में दिक्कतें पैदा हो रही हैं. उनकी शादी मेंतनाव आ गया है. यह बातें ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं.

ट्रंप के चलते राजनीति से दूर नहीं हो पा रहे ओबामा

ओबामा ने ‘द न्यू यॉर्कर’ से कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ही वह वजह है, जिसके चलते वह आसानी से राजनीति से दूर नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा न कर पाना उनके घर में मनमुटाव की वजह बन गया है. मिशेल चाहती हैं कि वह सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं, ताकि दोनों अपने बुढ़ापे के साल एक साथ बिता सकें.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ओबामा ने कहा, इससे हमारे घर में सचमुच तनाव पैदा होता है, और मिशेल इससे परेशान हो जाती हैं. मैं इस मामले में थोड़ा ज्यादा नरम दिल हूं. मैं समझता हूं कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं.

ओबामा पद छोड़ने के कई साल भी हैं सक्रिय

ओबामा ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया, जो कहते हैं कि वह पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं. ओबामा ने कहा, राजनीति में उनका लगातार सक्रिय रहना मिसाल है. पद छोड़ने के बाद, कोई भी अमेरिका का दूसरा पूर्व राष्ट्रपति चार चुनावी चक्रों तक अपनी पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर सक्रिय नहीं रहा है.

जहां तक ​​लोगों की इस मांग का सवाल है कि उन्हें और भी ज्यादा काम करना चाहिए, तो इस पर ओबामा ने कहा, यह बात कि लोग चाहते हैं कि मैं और भी ज्यादा काम करूं, एक अच्छा संकेत है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कम उम्र में राष्ट्रपति बने और रिटायर हुए

जब ओबामा व्हाइट हाउस में दाखिल हुए थे, तब उनकी उम्र महज़ 47 साल थी. और जब उन्होंने पद छोड़ा, तब वह 55 साल के थे. उनके ज्यादातर पूर्ववर्तियों के मुकाबले यह उम्र काफी कम थी. आधुनिक अमेरिकी इतिहास में वह सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक हैं. ओबामा 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे.

44वें राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क के मेयर 34 वर्षीय जोहरान ममदानी के लिए एक मार्गदर्शक बनने की पेशकश भी की है. डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य मुख्यधारा के नेता भी पूर्व राष्ट्रपति का काफी सम्मान करते नजर आते हैं. जो बाइडेन ने ओबामा के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया था और उसके बाद 2021 में खुद राष्ट्रपति बने.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.