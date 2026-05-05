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ट्रंप के कारण बराक ओबामा और मिशेल की शादी में आया तनाव, पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा
Barack Obama: बराक ओबामा ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना ही वह वजह है जिसके चलते वह राजनीति छोड़ नहीं पा रहे हैं.
Barack Obama: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण उनके घर में दिक्कतें पैदा हो रही हैं. उनकी शादी मेंतनाव आ गया है. यह बातें ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं.
ट्रंप के चलते राजनीति से दूर नहीं हो पा रहे ओबामा
ओबामा ने ‘द न्यू यॉर्कर’ से कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ही वह वजह है, जिसके चलते वह आसानी से राजनीति से दूर नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा न कर पाना उनके घर में मनमुटाव की वजह बन गया है. मिशेल चाहती हैं कि वह सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं, ताकि दोनों अपने बुढ़ापे के साल एक साथ बिता सकें.
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ओबामा ने कहा, इससे हमारे घर में सचमुच तनाव पैदा होता है, और मिशेल इससे परेशान हो जाती हैं. मैं इस मामले में थोड़ा ज्यादा नरम दिल हूं. मैं समझता हूं कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं.
ओबामा पद छोड़ने के कई साल भी हैं सक्रिय
ओबामा ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया, जो कहते हैं कि वह पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं. ओबामा ने कहा, राजनीति में उनका लगातार सक्रिय रहना मिसाल है. पद छोड़ने के बाद, कोई भी अमेरिका का दूसरा पूर्व राष्ट्रपति चार चुनावी चक्रों तक अपनी पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर सक्रिय नहीं रहा है.
जहां तक लोगों की इस मांग का सवाल है कि उन्हें और भी ज्यादा काम करना चाहिए, तो इस पर ओबामा ने कहा, यह बात कि लोग चाहते हैं कि मैं और भी ज्यादा काम करूं, एक अच्छा संकेत है.
कम उम्र में राष्ट्रपति बने और रिटायर हुए
जब ओबामा व्हाइट हाउस में दाखिल हुए थे, तब उनकी उम्र महज़ 47 साल थी. और जब उन्होंने पद छोड़ा, तब वह 55 साल के थे. उनके ज्यादातर पूर्ववर्तियों के मुकाबले यह उम्र काफी कम थी. आधुनिक अमेरिकी इतिहास में वह सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक हैं. ओबामा 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे.
44वें राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क के मेयर 34 वर्षीय जोहरान ममदानी के लिए एक मार्गदर्शक बनने की पेशकश भी की है. डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य मुख्यधारा के नेता भी पूर्व राष्ट्रपति का काफी सम्मान करते नजर आते हैं. जो बाइडेन ने ओबामा के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया था और उसके बाद 2021 में खुद राष्ट्रपति बने.
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