EnglishHindi

कौन हैं इफ्तिखार गिलानी, जिसे पाकिस्तान ने बनाया PoK का प्रधानमंत्री, भारत ने इलेक्शन का किया था विरोध

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में 3 फेज में चुनाव हुए.27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में वोटिंग हुई. 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर वोट डाले गए. 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में मतदान हुआ. नतीजे 10 अगस्त को आए.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 28, 2026, 8:22 PM IST
कौन हैं इफ्तिखार गिलानी, जिसे पाकिस्तान ने बनाया PoK का प्रधानमंत्री, भारत ने इलेक्शन का किया था विरोध
इफ्तिखार गिलानी ने 2011 में पहली बार PoK विधानसभा का चुनाव जीता. इसके बाद 2016 में भी वह विधानसभा पहुंचे. (PTI)

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता और बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) का प्रधानमंत्री चुन लिया गया. गिलानी ने शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. ट्रिब्यून.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, PoK विधानसभा में हुए चुनाव में गिलानी को 44 में से 30 वोट मिले. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के उम्मीदवार मुख्तार अहमद अब्बासी के हिस्से में 14 वोट आए. इसके साथ ही PML-N की करीब एक दशक बाद PoK की सत्ता में वापसी हुई है.

गिलानी का PM बनना इसलिए ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि 2026 का विधानसभा चुनाव वह अपनी सीट से हार गए थे. इसके बावजूद उन्हें टेक्नोक्रेट के लिए रिजर्व सीट से विधानसभा में एंट्री मिली. फिर नवाज शरीफ ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया.

और पढ़ें: ‘PoK आज भारत का हिस्सा होता अगर...’, उमर अब्दुल्ला ने कर दिया बड़ा दावा, जानिए क्या है पूरा मामला

कौन हैं इफ्तिखार अली गिलानी?

बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी का राजनीतिक आधार मुजफ्फराबाद है. वह पेशे से वकील हैं. ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद PoK की राजनीति में एक्टिव हुए थे. वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज यानी PML-N से जुड़े हैं.पार्टी में PoK के सूचना सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक, युवक ने पुलिस स्टेशन के गेट पर खुद को उड़ाया, 14 लोगों की मौत

2011 में पहली बार जीता PoK का चुनाव

इफ्तिखार गिलानी ने 2011 में पहली बार PoK विधानसभा का चुनाव जीता. इसके बाद 2016 में भी वह विधानसभा पहुंचे. PML-N सरकार के दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया. करीब 5 साल तक उन्होंने शिक्षा विभाग संभाला.

2021 और 2026 में मिली विधानसभा में हार

गिलानी के राजनीतिक सफर का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका हालिया चुनावी रिकॉर्ड है. 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2026 में उन्होंने LA-29 मुजफ्फराबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन PPP के मुख्तार अहमद अब्बासी से करीब 3 हजार वोटों से हार गए. इसके बाद PML-N ने उन्हें टेक्नोक्रेट/प्रोफेशनल्स की रिजर्व सीट से विधानसभा में पहुंचाया. इस सीट पर उन्हें 26 वोट मिले.इसके बाद नवाज शरीफ ने उन्हें PoK के प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया था. अब वो PM बन गए हैं.

गिलानी की नेटवर्थ कितनी है?

गिलानी की सटीक नेटवर्थ का कोई भरोसेमंद और सार्वजनिक रूप से वेरिफाइड आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. इंटरनेट पर कुछ बायोग्राफी वेबसाइटें उनकी संपत्ति या नेटवर्थ के अनुमान देती हैं, लेकिन उनके समर्थन में आधिकारिक संपत्ति घोषणा या विश्वसनीय वित्तीय दस्तावेज नहीं मिलते.

भारत ने PoK चुनाव का क्यों किया विरोध?

इफ्तिखार गिलानी के PM बनने से पहले ही PoK चुनाव विवादों में घिरा हुआ था. भारत ने पाकिस्तान की ओर से PoK विधानसभा चुनाव को मान्यता देने से इनकार किया.

भारत सरकार ने बताया था कॉस्मेटिक चुनावी कवायद

28 जुलाई को विदेश मंत्रालय ने PoK में चुनाव को ‘कॉस्मेटिक चुनावी कवायद’ बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान इन चुनावों के जरिए अपने कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. पाकिस्तान ने भारत की आपत्ति को खारिज करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की टिप्पणी को झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया.

Explainer: PoK में चुनाव या पॉलिटिकल मैनेजमेंट? 30 मौतों के बाद उठे बड़े सवाल, पाकिस्तान पर क्यों बढ़ा दबाव

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.