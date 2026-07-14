सिर्फ एक जानवर ने किया ऐसा कमाल, बंजर पड़ी जमीन से होने लगी करोड़ों रुपये की कमाई

जानवर की वजह से उस जमीन से करोड़ों रुपये कमाई हो रही है, जिसे कभी बंजर और बेकार मान लिया गया था. मजेदार है कि इस हैरान करने वाली कामयाबी के पीछे इसी जानवर यानी बीवर का बड़ा हाथ है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 14, 2026, 7:46 PM IST
सिर्फ एक जानवर ने किया ऐसा कमाल, बंजर पड़ी जमीन से होने लगी करोड़ों रुपये की कमाई
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News in Hindi: ब्रिटेन में एक जानवर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा. इस जानवर की वजह से उस जमीन से करोड़ों रुपये कमाई हो रही है, जिसे कभी बंजर और बेकार मान लिया गया था. मजेदार है कि इस हैरान करने वाली कामयाबी के पीछे इसी जानवर यानी बीवर का बड़ा हाथ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के लिंकनशायर में करीब 1,525 एकड़ जमीन को साल 2022 में नेटरगल नाम की कंपनी ने 13.8 मिलियन पाउंड यानी करीब 177 करोड़ रुपये में खरीदा था. उस समय खरीदी गई जमीन काफी खराब हालत में थी. यहां खेती तो हो रही थी, मगर हरियाली दूर-दूर तक नजर नहीं आती थी.

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एक जानवर ने बदल दी किस्मत

इसके बाद कंपनी ने इस जमीन पर खेती करने का पुराना तरीका छोड़ दिया. खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, खाद और भारी मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया. इसके बाद जमीन को दोबारा प्राकृतिक रूप देने की कोशिश शुरू हुई. धीरे-धीरे वहां पौधे उगने लगे और छोटे जीव-जंतु वापस आने लगे. इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे खास भूमिका बीवर की है. बीवर एक ऐसा जानवर है जो पानी के पास बांध बनाने के लिए जाना जाता है. जब बीवर बांध बनाते हैं तो पानी धीरे-धीरे रुकता है और आसपास की जमीन पर नमी बढ़ती है. इससे नए पौधों और दूसरे जीवों के लिए बेहतर माहौल तैयार होता है.

बीवर की वजह से हो रही करोड़ों की कमाई

बीवर की मदद से इस जमीन को एक जंगली इलाके यानी वाइल्डलैंड में बदला जा रहा है. इससे बाढ़ का खतरा कम करने, पानी बचाने और पर्यावरण सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है. कंपनी का मानना है कि प्रकृति को वापस लाकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है. इस प्रोजेक्ट से अब कमाई के नए रास्ते भी खुल रहे हैं. कंपनी ने कार्बन क्रेडिट बेचने का समझौता किया है, जिससे उसे करीब 1 मिलियन पाउंड यानी लगभग 10 करोड़ रुपये की कमाई होने वाली है. इसके अलावा पर्यावरण सुधार से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए भी करोड़ों रुपये कमाने की योजना है.

जिससे डर था उसी ने बचा लिया

मालूम हो कि बीवर को लेकर शुरुआत में आसपास के किसानों को चिंता थी. उन्हें डर था कि अगर ये जानवर बाहर निकल गए तो उनकी खेती को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि सही निगरानी के साथ बीवर पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आज बूथबी फार्म की कहानी दुनिया के सामने एक उदाहरण बन रही है कि खराब हो चुकी जमीन को फिर से बचाया भी जा सकता है. एक छोटे से जानवर की मदद से हजारों एकड़ जमीन की तस्वीर बदल रही है और इससे करोड़ों रुपये कमाने का रास्ता भी बन रहा है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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