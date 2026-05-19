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Before Prayers Shooting Outside Mosque In San Diego Us 5 Dead Including 2 Attackers

अमेरिका में नमाज से पहले मस्जिद के बाहर फायरिंग, 2 हमलावरों समेत 5 लोगों की मौत

San Diego Mosque Shooting: इस्लामिक सेंटर के बाहर दो किशोर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें हमलावरों समेत पांच लोगों की मौत हो गई है.

(photo credit Social Media, for representation only)

San Diego Mosque Shooting: अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में सोमवार को एक मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई है. इस हमले में एक सुरक्षा गार्ड समेत तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं, दो आरोपी किशोर बंदूकधारियों भी मारे गए हैं.

हमलावरों ने की खुदकुशी

कुछ ही देर बाद, जांचकर्ताओं को पास की एक सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर 17 और 19 साल के दो किशोरों के शव मिले. पुलिस का मानना ​​है कि हमला करने के बाद इन संदिग्धों ने खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई.

Kids being evacuated from the Mosque in San Diego after the shooting today pic.twitter.com/rSP9znG1II — Hussein Mizoury (@husseinmizoury) May 18, 2026

क्या है कारण

शुरुआती जांच के बाद पुलिस इस हमले की जांच ‘हेट क्राइम’ के तौर पर कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता अभी भी हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने और हिंसा की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. FBI भी इस जांच में शामिल हो गई है.

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सीएनएन को कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों में से एक ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के घर से एक बंदूक उठाई थी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें नस्लीय गौरव का जिक्र था. जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि हथियारों में से एक पर नफरत भरे संदेश लिखे हुए मिले थे.

सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर

यह गोलीबारी दोपहर से कुछ पहले मस्जिद परिसर के बाहर हुई. थोड़ी देर में वहां नमाज होनी थी. यह सैन डिएगो काउंटी का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है. इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और परिसर के अंदर मौजूद नमाज़ियों और छात्रों में दहशत फैल गई.

सुरक्षा गार्ड ने बचा ली लोगों की जान

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों को इमारत के बाहर तीन लोगों के शव मिले, जिन्हें गोली मारी गई थी. पीड़ितों में से एक सुरक्षा गार्ड था, जिसके बारे में अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने हमले के दौरान शायद और भी ज़्यादा खून-खराबा होने से रोक लिया.