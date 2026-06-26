1700 फीट ऊंचे टावर से टकराया प्लेन, देखते ही देखते लगी आग; देखें Video

Beijing Plane Crash: बीजिंग की सबसे ऊंची सिटिक टॉवर से छोटा विमान टकराया. हादसे के बाद वायरल हुआ वीडियो. जानिए टक्कर कैसे हुई, बचाव अभियान और अब तक सामने आई पूरी जानकारी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 26, 2026, 8:47 PM IST
beijing plane crash
beijing plane crash (Image: AI)
  •  बीजिंग की ऊंची इमारत से विमान टकराया अचानक
  • टक्कर के बाद विमान के टुकड़े नीचे गिरे
  • हादसे के बाद मौके पर पहुंचीं बचाव टीमें
  • हादसे की जांच में जुटीं चीन की एजेंसियां

Beijing Plane Crash: चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया. शहर की सबसे ऊंची इमारत सिटिक टॉवर से एक छोटा विमान टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि विमान पूरी तरह टूट गया और उसके कई टुकड़े नीचे सड़क पर गिर गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें इमारत से धुआं उठता और विमान का मलबा नीचे गिरता दिखाई दे रहा है.

टक्कर के बाद मचा हड़कंप

करीब 1,700 फीट ऊंची और 109 मंजिला इस इमारत की दो खिड़कियां टक्कर में टूट गईं. वीडियो में इमारत के एक हिस्से में बड़ा छेद भी दिखाई दे रहा है. ग्राउंड फ्लोर के पास घना धुआं देखा गया, जबकि आसपास विमान का मलबा फैला हुआ था. हादसे के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया. मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गईं और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.

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उड़ान के दौरान रास्ता भटका विमान

स्थानीय मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार यह चीन में बना एक हल्का स्पोर्ट्स विमान था. बताया जा रहा है कि विमान का पायलट अकेला उड़ान भर रहा था. उसने हादसे से करीब आधा घंटा पहले एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और शाम करीब 5:40 बजे वापस उतरने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान विमान अपने तय रास्ते से भटक गया. फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम ने भी दिखाया कि विमान का सिग्नल अचानक बंद हो गया और उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका.

देखें Video-

हताहतों की जानकारी नहीं

फिलहाल इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बचाव दल और जांच एजेंसियां मौके पर जांच कर रही हैं. विमान के मालिक और अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट में माना जा रहा है कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की वजह से यह हादसा हुआ. जांच पूरी होने के बाद ही टक्कर की असली वजह साफ हो सकेगी. बता दें कि चीन ने हाल ही में बीजिंग में ड्रोन उड़ाने के नियम भी काफी सख्त कर दिए हैं, ताकि हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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