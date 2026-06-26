1700 फीट ऊंचे टावर से टकराया प्लेन, देखते ही देखते लगी आग; देखें Video

Beijing Plane Crash: चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया. शहर की सबसे ऊंची इमारत सिटिक टॉवर से एक छोटा विमान टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि विमान पूरी तरह टूट गया और उसके कई टुकड़े नीचे सड़क पर गिर गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें इमारत से धुआं उठता और विमान का मलबा नीचे गिरता दिखाई दे रहा है.
करीब 1,700 फीट ऊंची और 109 मंजिला इस इमारत की दो खिड़कियां टक्कर में टूट गईं. वीडियो में इमारत के एक हिस्से में बड़ा छेद भी दिखाई दे रहा है. ग्राउंड फ्लोर के पास घना धुआं देखा गया, जबकि आसपास विमान का मलबा फैला हुआ था. हादसे के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया. मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गईं और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.
स्थानीय मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार यह चीन में बना एक हल्का स्पोर्ट्स विमान था. बताया जा रहा है कि विमान का पायलट अकेला उड़ान भर रहा था. उसने हादसे से करीब आधा घंटा पहले एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और शाम करीब 5:40 बजे वापस उतरने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान विमान अपने तय रास्ते से भटक गया. फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम ने भी दिखाया कि विमान का सिग्नल अचानक बंद हो गया और उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका.
देखें Video-
A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper
In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.
The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7
— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
फिलहाल इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बचाव दल और जांच एजेंसियां मौके पर जांच कर रही हैं. विमान के मालिक और अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट में माना जा रहा है कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की वजह से यह हादसा हुआ. जांच पूरी होने के बाद ही टक्कर की असली वजह साफ हो सकेगी. बता दें कि चीन ने हाल ही में बीजिंग में ड्रोन उड़ाने के नियम भी काफी सख्त कर दिए हैं, ताकि हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें