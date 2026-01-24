By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
एक, दो नहीं, फर्श से निकलीं 83 लाशें, चकनाचूर हो गया शादीशुदा कपल का रेनोवेट कराकर खूबसूरत घर बनाने का सपना
Bodies Under The Floor: शादीशुदा जोड़ा तब हैरान रह गया जब उन्हें उस प्रॉपर्टी के नीचे दर्जनों लाशें मिलीं.
Bodies Under The Floor: एक शादीशुदा कपल का खूबसूरत घर बनाने का सपना टूट गया. उन्हें उस प्रॉपर्टी के नीचे दर्जनों लाशें मिलीं जिसे वे अपने सपनों का घर बनाने के लिए रेनोवेट कर रहे थे. यह प्रॉपर्टी एक पुराना चर्च था.
नीचे 83 लाशें
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यह दंपति 53 साल की लूसी थॉमस और 45 साल के राइस हैं. उन्होंने उस चर्च के नीचे 83 लाशें पाईं जिसे उन्होंने खरीदा था.
900 साल पुरानी बिल्डिंग
लूसी थॉमस और राइस बताते है कि वे अक्सर सेंट पीटर्स चर्च के पास से गुजरते थे. उन्हें पता चले कि यह बिक्री के लिए है. लिस्टिंग में इसे पांच बेडरूम वाला घर बताया गया था, जिससे उन्हें लगा कि 900 साल पुरानी बिल्डिंगको बदलने का काम पहले ही पूरा हो चुका है.
वे यह देखकर हैरान रह गए कि प्रॉपर्टी अभी भी काफी हद तक एक चर्च ही थी और इसे पूरी तरह से रेनोवेट करने की ज़रूरत थी. फिर कपल ने नीलामी में 405,000 पाउंड में प्रॉपर्टी खरीदी क्योंकि दोनों बिल्डिंग और उसकी खूबसूरती के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे.
दी गई थी चेतावनी, 5-6 लाशें होंगी
लूसी और राइस को चेतावनी दी गई थी कि फ़र्श के नीचे “पाँच या छह” लाशें हो सकती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में असरदार या अमीर लोगों को अक्सर चर्चों के नीचे दफनाया जाता था. लेकिन, लूसी और राइस तब हैरान रह गए जब उन्होंने फ्लोरिंग उठाई और एक के बाद एक बॉडी मिलीं, कुल 83.
बॉडी को वहीं छोड़ने का फैसला
मरने वालों के सम्मान में, कपल ने बॉडी को वहीं छोड़ने का फैसला किया और फिर उनके ऊपर एक नया फ्लोर बिछाया, जिसमें अंडरफ्लोर हीटिंग भी थी. लूसी ने कहा, शुरू के कुछ बॉडीज अजीब थीं लेकिन धीरे-धीरे हम इस प्रोसेस के लिए तैयार हो गए. लोगों को एक साथ दफनाया गया – पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे, इसलिए हमने उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह में छोड़ने और उनके आस-पास बनाने का फैसला किया. वेल्स में पीटरस्टोन वेंटलूज का चर्च 1142 में बना था. वीरान चर्च अब एक शानदार छह-बेडरूम, छह-बाथरूम वाली प्रॉपर्टी में बदल गया है.
