पांचवां फायदा-स्टॉक मार्केट में उछाल
ईरान-अमेरिका में सीजफायर का पॉजिटिव असर पाकिस्तान की मार्केट में भी पड़ा है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (PSX) में 12,000 अंकों से अधिक का रिकॉर्ड उछाल देखा गया. कराची स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स कराची 100 (KSE) 14,162.58 अंक यानी 9.34% बढ़कर 165,836.05 पर बंद हुआ. यह KSE-100 इंडेक्स के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है. इससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी गई थी. ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर सकती है.