ट्रंप ने पाकिस्तान पर क्यों किया भरोसा?

पिछले साल से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं. पाकिस्तान गाजा में शांति पक्का करने वाले ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ था. ट्रंप पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कह चुके हैं. रिपोर्टों के मुताबिक मुनीर के अमेरिका और ईरान के रक्षा संस्थानों में गहरे संपर्क हैं जिससे पाकिस्तान को ऐसी बातचीत में एक बढ़त मिली है. इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं. इससे वह इस झगड़े का कोई हल निकालने के लिए सभी को साथ लेकर चल रहा था.