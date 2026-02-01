Hindi World Hindi

Bermuda Triangle Mystery Gas Monster Is Hidden Beneath The Sea Drag Down And Sink Ships And Planes

समुद्र के नीचे छिपा है 'गैस का दानव', कैसे और कहां खींचकर डुबोता शिप और प्लेन?

Bermuda Triangle: शोधकर्ताओं ने समुद्र तल पर मीथेन गैस का अजीब कॉम्बिनेशन खोजा है.

Bermuda Triangle: शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को लंबे समय से जहाजों और प्लेन के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के रहस्य को सुलझा लिया है. US कोस्ट गार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि कोई जाना-माना ज्योग्राफिक खतरा नहीं है, और कई घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर या गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया हो सकता है. आइये जानते हैं कि बरमूडा का नई थ्योरी क्या है.

क्या है बरमूडा ट्रायंगल

बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक ढीला-ढाला, लगभग 500,000-स्क्वायर-मील का इलाका है. इसे आमतौर पर तीन जगहों को जोड़ने वाला एक तिकोनी जगह बताया जाता है: मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा और सैन जुआन, प्यूर्टो रिको.

क्या है बरमूडा ट्रायंगल नई थ्योरी

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स ने लंबे समय से यह सुझाव दिया है कि अजीब एनवायरनमेंटल कंडीशंस, जैसे कि समुद्र तल से मीथेन गैस के रेयर कॉम्बिनेशन ने कुछ समय के लिए बॉयेंसी और इंजन में रुकावट डाली होगी.

गैस डूबाते हैं जहाज

स्टडी से पता चला है कि समुद्र तल से मीथेन का निकलना इस इलाके में अचानक जहाज़ों के डूबने या इंजन फेल होने की एक सही वजह हो सकती है. इन गैसों के निकलने से पानी की डेंसिटी कम हो सकती है, जिससे जहाज़ों की बॉयेंसी या उत्प्लावकता कम हो सकती है, और समुद्र के ऊपर नीचे उड़ने वाले छोटे हवाई जहाज़ों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ



‘व्हाट इफ साइंस’ के रोनाल्ड कैपर के अनुसार, यह घटना पहले एक्टिव रही होगी लेकिन बाद में गायब हो गई है. यह समझा जा सकता है कि हाल के दशकों में इस इलाके में घटनाएं कम क्यों हुई हैं.

बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल 500 से ज़्यादा सालों से लोगों को हैरान करता रहा है, जिसकी शुरुआत 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अपनी यात्रा के दौरान अजीब रोशनी की रिपोर्ट से हुई थी. चार्ल्स बर्लिट्ज की 1974 की किताब ‘द बरमूडा ट्रायंगल’ ने इस विचार को पॉपुलर किया कि 1,000 से ज़्यादा जानें गईं, प्लेन और जहाज़ ‘बिना किसी निशान के’ गायब हो गए.