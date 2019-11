बैंकॉक: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम में निवशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा समय है. मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड में हैं. मोदी ने निवेशकों से कहा, ‘‘ भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है. देश ने नियमित और नौकरशाही वाली शैली में काम करना बंद कर दिया है.’’ कारोबार के लिहाज से भारत में अब कई अवसर और सुविधाएं हैं.

PM in Bangkok: This is the best time to be in India. Many things are rising while others are falling. Ease of doing business, ease of living, FDI, forest cover, patents, productivity, infrastructure are rising. While taxes, tax rates, red tapism, corruption,cronyism are falling. pic.twitter.com/YAFYgDRxSj

प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए यह सबसे बेहतर समय है. उन्होंने कहा, ‘‘निवेश के लिए भारत अब दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.’’ उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है. भारत में करदाताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके योगदान की सराहना की. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज के भारत में परिश्रमी करदाताओं के योगदान को सराहा जाता है. एक क्षेत्र जहां हमने महत्वपूर्ण काम किया है वह है कराधान .’’

PM in Bangkok: India is now pursuing a dream to become a USD 5 trillion economy. When my govt took over in 2014, India’s GDP was about USD 2 trillion. In 5 yrs, we increased it to nearly USD 3 trillion. This convinces me that dream of USD 5 trillion economy will soon be a reality pic.twitter.com/QMiNre0FWw

