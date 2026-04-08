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अमेरिका-ईरान के बीच 14 दिनों के सीजफायर का ऐलान, जानें तेहरान ने भेजा है 10 प्वाइंट का कौन सा प्रस्ताव?

US and Iran Ceasefire: यह युद्ध विराम ट्रंप की उस धमकी के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने आज रात एक पूरी सभ्यता के विनाश की धमकी दी थी.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 6:34 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
अमेरिका-ईरान के बीच 14 दिनों के सीजफायर का ऐलान, जानें तेहरान ने भेजा है 10 प्वाइंट का कौन सा प्रस्ताव?
(photo credit AI, for representation only)

US and Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए जंग रुक गई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को सीजफायर (Ceasefire) पर सहमति जताई है. इजरायल भी इस युद्धविराम के लिए सहमत हो गया है और अब आगे की वार्ता 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी.

ट्रम्प ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान भेजे जा रहे विनाशकारी बल को रोक लूं और इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर राजी हो जाए, मैं दो हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं. यह दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा.

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क्या है ईरान का 10 प्वाइंट वाला प्रस्ताव

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक बयान में कहा गया है कि ईरान ने एक बड़ी जीत हासिल की है. अमेरिका को अपनी 10-सूत्रीय योजना स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है.

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काउंसिल ने कहा कि अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से ईरान के खिलाफ सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंध हटाने और इस क्षेत्र में अपने सभी ठिकानों से अमेरिकी लड़ाकू बलों को वापस बुलाने पर सहमति जताई है. अमेरिका ने ईरान के परमाणु संवर्धन को स्वीकार करने और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के निरंतर नियंत्रण को मान्यता देने पर भी सहमति जताई है। इसमें आगे कहा गया है कि इस जलमार्ग से नियंत्रित आवाजाही ईरान के सशस्त्र बलों के समन्वय से की जाएगी.

काउंसिल के बयान में कहा गया है, ईरानी के खिलाफ अपने अनुचित, गैर-कानूनी और आपराधिक युद्ध में दुश्मन को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा है जिसे नकारा नहीं जा सकता. यह एक ऐतिहासिक और करारी हार है. ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं, और दुश्मन की जरा सी भी गलती पर, पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा.

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ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को समाप्त करने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को खत्म करने, मुआवजा देने, लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध विराम की शर्त रखी है.

ट्रंप ने दी थी पूरी सभ्यता विनाश की धमकी

सीजफायर की यह सहमति, ट्रंप की एक “पूरी सभ्यता” को तबाह करने की रात 8 बजे की डेडलाइन से दो घंटे से भी कम समय पहले बनी है. ट्रंप ने कहा कि सीजफायर समझौता इस शर्त पर किया गया है कि ईरान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अहम जलमार्ग को फिर से खोलने पर राजी हो जाए.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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