पारो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को भूटान पहुंचे जहां उनका शाही स्वागत किया गया. वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भूटान के नेताओं से बातचीत करेंगे. मोदी की भूटान की यह दूसरी यात्रा है. दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह उनकी पहली भूटान यात्रा है. भूटान के प्रधानमंत्री लोतै शेरिंग ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया. आगमन पर उनका शाही स्वागत किया गया.

Thimphu, Bhutan: Prime Minister Narendra Modi receives guard of honour at Tashichhoedzong Palace. pic.twitter.com/YDqXU1rVor

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि असाधारण गर्मजोशी और सद्भावना के साथ भूटान के प्रधानमंत्री लोतै शेरिंग और अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. बाद में प्रधानमंत्री राजधानी थिम्पू रवाना हो गए. कुमार ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय तिरंगा और भूटान के झंडे लिए हुए लोग पारो से राजधानी थिम्पू के रास्ते में कतारों में खड़े थे. नयी दिल्ली में शुक्रवार को रवाना होने से पहले एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत में यह यात्रा दिखाती है कि भारत अपने विश्वसनीय मित्र एवं पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है.

Thimpu, Bhutan: PM Narendra Modi arrives at the Tashichhoedzong Palace, to meet the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. pic.twitter.com/twURltSIoI

