The Summit for Democracy: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने आगामी 9-10 दिसंबर को लोकतंत्र पर चर्चा (The Summit for Democracy) के लिए एक वर्चुअल समिट (Virtual Summit) बुलाया है. इसमें दुनियाभर नेता, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल होंगे. सबकी नजर इस बात पर थी कि अगर लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान (Pakistan), चीन (China), म्यांमार (Myanmar), ईरान (Iran) और अफगानिस्तान (Afghanistan) जैसे देशों को बुलाया जाता है या नहीं. बड़ी हैरानी की बात है कि इनमें से भी एक देश को न्योता मिला है.

यह देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पूर्व सहयोगी और मौजूदा दौर में आतंकवाद की फैक्टरी बन चुका पाकिस्तान है. लोकतंत्र के विषय में चर्चा हो और उसमें पाकिस्तान का नाम आए तो यह हैरान करने वाली बात जरूर है. क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है, वहां सरकार को पीछे से सेना और आईएसआई ही चलाते हैं.

China को नहीं मिला न्योता, Nepal को बुलावा

बात करें भारत के अन्य पड़ोसियों को की भारत के अलावा इसमें नेपाल और मालदीव्ज को भी बुलाया गया है. उम्मीद के अनुसार ही भारत के एक अन्य पड़ोसी देश चीन को इस वर्चुअल समिट का बुलावा नहीं आया है. चीन के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया आज भी अमेरिका का करीबी है और उसे इस समिट का निमंत्रण मिला है. ताइवान को चीन हमेशा अपना ही हिस्सा मानता है और ताइवान को भी इस बैठक में बुलाया गया है.

भारत के जिन पड़ोसी देशों को इस समिट के लिए न्योता नहीं मिला है, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान और ईरान भी शामिल हैं. इसके अलावा रूस भी इस समिट का हिस्सा नहीं होगा.

Summit का फोकस

दुनियाभर के लोकतंत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर इस वर्चुअल समिट में ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इसके साथ ही यह वर्चुअल समिट नेताओं को देश व दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं व सुधारों की पहल व घोषणा के लिए मंच प्रदान करेगा.

इस समिट का मूल मंत्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इसी साल फरवरी में कही गई बात है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘लोकतंत्र दुर्घटनावश नहीं होता, हमें इसका बचाव करना होता है, इसके लिए लड़ना होता है, इसको मजबूत करना होता है और लगातार इसका नवीनीकरण (रिन्यू) भी करना होता है.’

(इनपुट – एएनआई)