वॉशिंगटन/मॉस्को: अमेरिका के राष्ट्रपति (US President ) जो बाइडन (Joe Biden) ने रूस के राष्ट्रपति (Russian President ) व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से यूक्रेन की सीमा (Ukraine border) पर एक लाख से ज्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने को शनिवार को फिर से कहा, साथ ही रूस को चेतावनी दी कि अगर वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी- तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, कभी भी जंग छिड़ सकती है?

A senior administration official suggested that there was no change by Putin in today’s call with Biden, and a Russian invasion remains a “distinct possibility.” pic.twitter.com/LIZSrALleN

