नई दिल्ली: लश्कर-ए तैयबा जैसा आतंकी संगठन बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाफिज सईद को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद करने के मामले में बरी कर दिया गया है. लाहौर हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया है.

न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि जमात-उद-दावा के छह अन्य सदस्यों को भी कोर्ट ने बरी किया है. हाफिज सईद के खिलाफ ये मामला आतंकियों को आर्थिक मदद करने पर चल रहा था. पहले इसका दोषी पाया गया था.

Lahore High Court has acquitted six leaders of Hafiz Saeed’s Jamaat-ud-Dawah (JuD) in a terror financing case: Pakistan media

November 7, 2021

