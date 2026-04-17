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Bikes Bullets And 8 Murders How Are Unknown Assailants Carrying Out Mission Most Wanted In Pakistan

बाइक, बुलेट और 8 मर्डर... कैसे पाकिस्तान में 'अज्ञात हमलावर' दे रहे मिशन मोस्ट वांटेड को अंजाम?

Pakistan Unknown Assailants: पाकिस्तान के आतंकी एक के बाद एक अज्ञात हमलावरों के शिकार बन रहे हैं. सब कुछ बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में हो रहा है.

(photo credit social media and AI , for representation only)

Pakistan Unknown Assailants: पिछले चार साल से पाकिस्तान में रहने वाले हर आतंकी के दिल में अनजान-सा खौफ है कि कहीं किसी गोली पर उनका नाम तो नहीं लिखा है. ऐसे ही एक आतंकी को आमिर हमजा को गुरुवार को पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में गोली मार दी गई. इस हमले में घायल हमजा का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

क्या कह रही पाकिस्तान की पुलिस

लाहौर पुलिस कह रही है कि मोटरसाइकिल पर आने वाले कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है. पाकिस्तान की पुलिस इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे पा रही है. इस हमले ही, पाकिस्तान की पुलिस के पास वहां मारे जा रहे हर आतंकी को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाले अज्ञात बंदूकधारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

जबकि, पिछले तीन सालों में कई आतंकी मारे जा चुके हैं. ये सभी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई बड़े कमांडर थे. सारे हमले पाकिस्तान या पीओके में अंजाम दिए गए हैं.

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अज्ञात बंदूकधारियों ने किसे-किसे किया ढेर

मुहम्मद ताहिर अनवर- पाकिस्तान में मुहम्मद ताहिर अनवर की मार्च में मौत हो गई थी. वह जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था और इस आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर का बड़ा भाई भी था. इससे जैश के भीतर उसके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है.

अबू कताल या कताल सिंधी– करीब एक साल पहले पिछले साल मार्च में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी, अबू कताल या कताल सिंधी भी ढेर हो गया. उसे पाकिस्तान के झेलम सिंध में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी.

वह हाफिज सईद का बेहद करीबी था. कताल ने जम्मू-कश्मीर में 2024 में हुए रियासी हमले में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी. इस हमले में नौ आम लोगों की मौत हुई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे.

परमजीत सिंह पंजवार- यह खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, जिसे 6 मई 2023 को लाहौर के जौहर टाउन में दो बाइक सवार हमलावरों ने मारा था. जब सुबह यह हमला हुआ परमजीत टहलने निकला था. परमजीत हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त था.

मुफ्ती कैसर फारूकी- अक्टूबर 2023 में, समनाबाद इलाके में 30 साल के कैसर फारूकी को पीठ में गोली मारी गई थी. बाद में इलाज के दौरान उसके दम तोड़ दिया था. वह भी हाफिज सईद के साथ काम करता था. यह हमला भी अज्ञात हमलावरों ने किया था.

शाहिद लतीफ– 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले का कथित मास्टरमाइंड, शाहिद लतीफ, अक्टूबर 2023 में सियालकोट में मारा गया.

ख्वाजा शाहिद- लश्कर के आतंकी का सिर किसी ने काट दिया था. नवंबर 2023 में पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उसकी लाश मिली. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने नीलम घाटी में उसके घर से उसे अगवा कर लिया था.

अकरम खान गाजी- अकरम आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था. वह नवंबर 2023 में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों का शिकार बना.

मिस्त्री जहूर इब्राहिम- मार्च 2022 में पाकिस्तान के कराची में गोली मार दी गई थी. वह 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरणकर्ता था.