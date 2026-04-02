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पाकिस्तान कैसे बना अमेरिका का खास? जानें कैसे एक शख्स ने दिलाई बैकडोर पॉलिटिक्स में एंट्री, कभी लंदन में शौचालय करता था साफ
Bilal Bin Saqib US Pakistan Backdoor Diplomacy: क्रिप्टो कारोबारी बिलाल बिन साकिब ने ट्रंप परिवार से अपनी दोस्ती के दम पर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त दिलाई है. एक समय लंदन में मजदूरी करने वाले साकिब ने अपनी कंपनी और बिजनेस डील के जरिए पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के बंद दरवाजे खोलने में अहम भूमिका निभाया है.
The man who unveiled America Pakistan backdoor diplomacy: आजकल जियोपॉलिटिक्स में, ईरान से छिड़े संघर्ष के बीच में भी पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी के खूब चर्चे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इस डिप्लोमैटिक बढ़त के पीछे देश का कोई पुराना नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसने संघर्ष के दिनों में लंदन में शौचालय तक साफ किए थे. आइए जानते हैं कैसे बिलाल बिन साकिब, क्रिप्टो ब्रो के नाम से फेमस शख्स ने पाकिस्तान की किस्मत पलटने अहम भूमिका निभाई है…
पाकिस्तान और अमेरिका की नई ‘जुगलबंदी’
पाकिस्तान अपनी तमाम हरकतों के बावजूद बैक डोर नीति के सहारे एक बार फिर से अमेरिका का खास बनने की कोशिश कर रहा है. ग्लोबल रिपोर्ट की मानें तो, ईरान के साथ छिड़े युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाक सरकार को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है. तो बता दें कि ये बदलाव अचानक से नहीं आए हैं, इसके पीछे बिलाल बिन साकिब नाम के एक क्रिप्टो कारोबारी का दिमाग काम कर रहा है, जिसने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी सेटिंग की है कि व्हाइट हाउस के दरवाजे पाकिस्तान के लिए फिर से खुल गए हैं.
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बिलाल बिन साकिब का फर्श से अर्श तक का सफर
बिलाल बिन साकिब की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. आज जिसे दुनिया क्रिप्टो ब्रो (Crypto Bro) के नाम से जानती है, वह कभी लंदन के एक स्टोर में शौचालय साफ करने और मजदूरी करने का काम करता था. अपनी डिजिटल ताकत और बिजनेस सूझबूझ के दम पर उसने न केवल संपत्ति बनाई, बल्कि ट्रंप परिवार के साथ ऐसे कायम किए कि इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक राहें आसान हो गईं.
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पावर गेम
बिलाल ने अपनी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जरिए ट्रंप प्रशासन में वो कूटनीतिक बढ़त दिलाई है, जिसे पाने में बड़े-बड़े विदेशी मामलों के एक्सपर्ट भी विफल रहे थे. ट्रंप के व्यापारिक हितों को समझते हुए साकिब ने अपनी कंपनी के जरिए ऐसी सेटिंग की कि पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच एक मेडिएटर बनकर उभर रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ आधिकारिक चैनलों के बजाय निजी संबंधों के जरिए संभव हुआ है.
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ट्रंप के बेटे का इस्लामाबाद में शाही स्वागत
साकिब की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ट्रंप के बेटे जेफरी विटकॉफ को इस्लामाबाद तक बुलवा लिया. वहां उनका स्वागत किसी राजकीय अतिथि की तरह किया गया. इस निजी रिश्ते का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से अपनी पुरानी मांगें मनवा लीं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी सूची में डलवाना और पाकिस्तानी उत्पादों पर टैरिफ कम करवाना शामिल है.
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दिवालिया इकोनॉमी को बचाने का ‘मास्टर स्ट्रोक’
पाकिस्तान ने अपनी दिवालिया होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ट्रंप के व्यापारिक हितों को अपने राष्ट्रीय हितों से जोड़ दिया है. न्यूयॉर्क के मशहूर रूजवेल्ट होटल सौदे से लेकर क्रिप्टो माइनिंग के लिए देश के बिजली ग्रिड का 5% हिस्सा समर्पित करने तक, इन सबके पीछे बिलाल बिन साकिब की रणनीति है. साकिब ने साबित कर दिया कि आज के दौर में डिजिटल और निजी रिश्ते पारंपरिक कूटनीति से कहीं ज्यादा असरदार हो सकते हैं.