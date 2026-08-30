बिलावल भुट्टो करने वाले हैं शादी! कौन है PAK नेता की मिस्ट्री गर्ल? खबरों पर PPP ने दिया बड़ा अपडेट

Bilawal Bhutto Marriage: पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर चर्चा में हैं. यूरोप दौरे के दौरान, उनकी सगाई को लेकर खबरें सामने आई हैं. हालांकि, अभी इन्हें अपुष्ट बताया जा रहा है. बिलावल का रिश्ता कथित मंगेतर लिकटेंस्टीन की रहने वाली हैं और उनका संबंध राजधानी वाडुज़ से बताया जा रहा है. इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बिलावल के पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लिकटेंस्टीन पहुंचे हैं, जहां बेटे की शादी को लेकर बातचीत हो सकती है.
जैसे ही बिलावल की सगाई और शादी की खबरें आईं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) की ओर से इस पर सफाई भी सामने आ गई. कराची के मेयर और बिलावल के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब ने सोशल मीडिया पर इन खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया. फिलहाल न तो बिलावल भुट्टो ने सगाई की घोषणा की है और न ही उनके परिवार की तरफ से शादी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है.
इस पूरे मामले में लिकटेंस्टीन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा स्वतंत्र देश है, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित है. इसकी राजधानी वाडुज देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है. वायरल दावों में इसी शहर का नाम बिलावल की कथित मंगेतर से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, यह बात भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.
दिलचस्प बात यह है कि बिलावल पहले भी अपनी शादी को लेकर सवालों में घिरे हैं. 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि शादी करने का प्लान है, लेकिन उन्होंने तारीख या होने वाली पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. इससे पहले 2016 में भी बिलावल ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उनकी होने वाली दुल्हन को पहले उनकी बहनों का दिल जीतना होगा.
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