Microsoft के पूर्व चेयरमैन बिल गेट्स ने बनाई रोटी, देखेंगे तो हंस पड़ेंगे, घी लगाकर खाई तो बोले Very Good...

एक समय दुनिया का सबसे अमीर शख्स रहे और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व चेयरमैन बिल गेट्स (Bill Gates) का भारत से प्रेम किसी से छिपा नहीं है. वह अपना लंबा समय भारत में ही बिताते हैं. जाहिर है भारत में समय बिताते हैं तो भारतीय व्यंजनों के प्रति भी उनका प्रेम झलकता ही है. लेकिन इस बार उनका प्रेम भारत की रोटी के लिए झलक रहा है. यही नहीं, उन्होंने स्वयं रोटी बनाई और घी लगाकर खाई भी. रोटी बनाते हुए उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

बिल गेट्स ने सेलिब्रेटी शेफ ईटान बर्नेथ (Eitan Bernath) के साथ मिलकर रोटी बनाई है. इस वीडियो को सेलिब्रेटी शेफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है. वीडियो में बर्नेथ ने बिल गेट्स को आटे गूंथने से लेकर रोटी बनाने और घी लगाने तक का पूरा प्रोसेस समझाया है. बिल गेट्स ने आड़ी-टेढ़ी रोटी बेली भी. हालांकि, तवे पर उसी रोटी को सेका गया, जिसे बर्नेथ ने बनाया था. इसके बाद रोटी पर घी लगाकर दोनों ने बड़े चाव से खाया.

शेफ बर्नेथ ने इस वीडियो में यह भी बताया है कि उन्होंने कैसे हाल ही में भारत दौरे पर बिहार में रोटी बनाना सीखा. इस वीडियो में बर्नेथ ने कहा, ‘बिल गेट्स और मैंने भारतीय रोटी के साथ ब्लास्ट किया. मैं हाल ही में बिहार से लौटा हूं. वहां मैंने गेहूं किसानों से भी मुलाकात की. यहां मैं ‘दीदी की रसोई’ कैंटीन में महिलाओं से मिला, जिन्होंने मुझे रोटी बनाना सीखा.’