Bird Flu: सिर्फ पक्षी नहीं, आपके पालतू जानवर भी बनते हैं बर्ड फ्लू के शिकार- जानें लक्षण और बचाव का तरीका

Bird Flu Symptoms: बर्ड फ्लू की खबरें जब सामने आती हैं तो हम सिर्फ यह सोचते हैं कि इससे सिर्फ पक्षियों को ही खतरा है. हालांकि यह इंसानों के साथ-साथ आपके पालतू जानवरों (कुत्ते-बिल्ली) को भी संक्रमित कर सकता है. बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) मुख्य रूप से पक्षियों में होने वाली एक खतरनाक वायरल बीमारी है. ताजा रिसर्च ने इसे लेकर चिंता बढ़ा दी है. बिल्लियों के मामले में खतरा खास तौर पर गंभीर हो सकता है. विदेशों में कुछ संक्रमित बिल्लियों की हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई. कुत्ते भी संक्रमित हो सकते हैं. हालांकि उनमें गंभीर बीमारी के मामले अपेक्षाकृत कम देखे गए हैं.
बिल्लियों में संक्रामक रोगों का अध्ययन करने वाली पशु चिकित्सक सैली कॉगिन्स के मुताबिक, ऐसे समय में पालतू जानवरों के मालिकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वायरस उनके घर तक किस तरह पहुंच सकता है और उससे बचाव कैसे किया जाए. ऑस्ट्रेलिया में करीब 77 लाख घरों में पालतू जानवर हैं. इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि बर्ड फ्लू पक्षियों में कितना फैल रहा है, बल्कि यह भी है कि कहीं आपका पालतू जानवर अनजाने में इस वायरस के संपर्क में तो नहीं आ रहा.
एच5 बर्ड फ्लू आपके पालतू जानवर तक कई रास्तों से पहुंच सकता है. संक्रमित जंगली पक्षी या अन्य जीव के सीधे संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है. किसी संक्रमित जगह पर जाने से भी खतरा रहता है. इसके अलावा संक्रमित पशु उत्पाद खाने या पीने से वायरस पालतू जानवर तक पहुंच सकता है. वायरस आपके जूते, कपड़ों या उपकरणों के जरिए भी घर में दाखिल हो सकता है. पोलैंड, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम में सामने आए मामलों ने दिखाया है कि बिल्लियों के लिए यह संक्रमण कितना गंभीर हो सकता है.
शुरुआत में बर्ड फ्लू और किसी सामान्य बीमारी के लक्षणों में अंतर करना मुश्किल हो सकता है. संक्रमित पालतू जानवर सुस्त पड़ सकता है, उसे बुखार हो सकता है और वह खाना छोड़ सकता है. खांसी, सांस लेने में परेशानी तथा आंख या नाक से स्राव भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं. बिल्लियों में मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है. उनमें कंपकंपी, दौरे और अचानक दिखाई देना बंद होना जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं.
अगर आपके पालतू जानवर में ऐसे लक्षण दिखते हैं और हाल में वह किसी जंगली पक्षी, जंगली जीव या कच्चे पशु उत्पाद के संपर्क में आया है तो सीधे पशु चिकित्सालय पहुंचने के बजाय पहले फोन करना बेहतर है. इससे चिकित्सक संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए जांच और इलाज की सुरक्षित व्यवस्था कर सकेंगे. फिलहाल पालतू जानवरों के लिए H5 बर्ड फ्लू का कोई टीका उपलब्ध नहीं है. यह भी साफ नहीं है कि मौजूदा फ्लू रोधी दवाएं बिल्लियों और कुत्तों में कितनी सुरक्षित और प्रभावी हैं. इसलिए विशेषज्ञों के पास फिलहाल सबसे कारगर उपाय संक्रमण से बचाव ही है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर पालतू जानवरों के लिए फिलहाल H5 बर्ड फ्लू का खतरा बेहद कम है, लेकिन कम जोखिम का मतलब शून्य जोखिम नहीं है. इसलिए अगर कहीं कोई बीमार या मृत जंगली जीव दिखाई दे तो उसे छूने के बजाय उससे दूरी बनाएं और इसकी सूचना ‘इमरजेंसी एनिमल डिजीज हॉटलाइन’ पर दें. बर्ड फ्लू से अपने पालतू जानवर को बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे संक्रमित पक्षियों और दूषित चीजों से दूर रखें और वायरस को अपने जूतों के रास्ते घर तक पहुंचने का मौका न दें.
(इनपुट: PTI)