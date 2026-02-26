  • Hindi
धरती जितने विशाल कई ट्रिलियन सागर लबालब भर जाएं, इस 'होल' में मिला इतना पानी, क्या यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जलभंडार?

Trillions of Ocean: इस क्वासर में महासागरों की तुलना में लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है. यह 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है.

(photo credit AI, for representation only)

Trillions of Ocean: खगोलशास्त्रियों ने अनंत ब्रह्मांड में एक रोचक चीज खोजी है. उन्होंने अब तक देखा गया पानी का सबसे बड़ा और सबसे दूर का भंडार खोजा है. यह यूनिवर्स का पानी का सबसे बड़ा भंडार एक क्वासर है, जिसका नाम APM 08279+5255 है.

क्या होता है क्वासर

द अर्थ डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वासर एक गैलेक्सी होती है, जिसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है. यह ब्लैक होल लगातार गैस खाता है और बहुत ज़्यादा रोशनी छोड़ता है.

कितना पानी है इस क्वासर में

इस क्वासर में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा पानी है. यह 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर एक भूखे, सुपरमैसिव ब्लैक होल को अपने में समेटे हुए है.

(photo credit AI, for representation only)

कितना पुराना स्पेस ऑब्जेक्ट

खगोल विज्ञान (Astronomy) में z का मान हमें यह बताता है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी पीछे देख रहे हैं. इसे रेडशिफ्ट (Redshift) कहा जाता है. APM 08279+5255 का मापा गया रेडशिफ्ट z ≈ 3.87 है. यानी हम इसे वैसा ही देखते हैं जैसा यह दस अरब साल से भी पहले दिखता था. जबकि गैलेक्सी और ब्लैक होल अभी भी बढ़ रहे हैं.

क्या बोले शोधकर्ता

कैलिफ़ोर्निया के पासाडेना में NASA की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट मैट ब्रैडफोर्ड ने कहा, इस क्वासर के आस-पास का माहौल बहुत अनोखा है क्योंकि यह पानी का इतना बड़ा हिस्सा बना रहा है. यह एक और सबूत है कि पानी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, यहां तक कि बहुत शुरुआती समय से भी है. ब्रैडफ़ोर्ड उन टीमों में से एक को लीड करते हैं जिन्होंने यह खोज की थी. शोधकर्ताओं ने पानी का पता लगाने के लिए फ्रेंच आल्प्स में प्लेटो डे ब्यूर इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया है.

APM 08279+5255 में कितनी ऊर्जा

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, बोलोमेट्रिक ल्यूमिनोसिटी (सभी वेवलेंथ की कुल पावर) सूरज की ल्यूमिनोसिटी से कई क्वाड्रिलियन गुना ज़्यादा है. क्वासर से गैस सेंट्रल रीजन से हज़ारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से बाहर की ओर निकलती है और अपने पीछे की कुछ रोशनी सोख लेती है. ब्लैक होल की ओर गिरने वाला पानी का भाप और दूसरा मटीरियल भी बाहर की ओर निकल सकता है, जिससे आस-पास की गैस गर्म हो सकती है और उसे धकेल सकती है. यह एक्टिविटी तय करती है कि तारे कैसे बनते हैं और होस्ट गैलेक्सी कैसे विकसित होती है.

