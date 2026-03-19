Hindi World Hindi

Black Hole Iras 05189 2524 Firing Cosmic Bullets Into Galaxy Xrism Spacecraft Uncover

कौन अंतरिक्ष में फायर कर रहा'कॉस्मिक बुलेट'? नजारा देखकर हैरान रह गए खगोलशास्त्री

Cosmic Bullets: वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्लैक होल गैलेक्सी में कैसे ब्रह्मांडीय गोलियां दागते हैं. यह नजारा ब्लैक होल और गैलेक्सी के संबंधों के बारे में बताता है.

(photo credit AI, for representation only)

Cosmic Bullets: खगोलशास्त्रियों ने XRISM अंतरिक्ष यान की मदद से दूर अंतरिक्ष में एक शानदार नजारा देखा है. उन्होंने देखा कि एक सुप्त सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे जागता है और ‘कॉस्मिक बुलेट्स’ यानी ब्रह्मांडीय गोलियां (Cosmic Bullets) दागने लगता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज ब्लैक होल और उनकी आकाशगंगाओं के बीच होने वाली क्रियाओं के बारे में बताती है.



कौन सा ब्लैक होल और ये कहां है

डेली गैलेक्सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सुपरमैसिव ब्लैक होल IRAS 05189-2524 है. यह ब्लैक होल ‘स्टारबर्स्ट आकाशगंगा’ में स्थित है.

वैज्ञानिकों ने क्या देखा

स्टारबर्स्ट आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल—IRAS 05189-2524—जो युगों से सुप्त अवस्था में था, अचानक सक्रिय हो उठा. अंतरिक्ष यान ने इस ब्लैक होल को बहुत तेज गति से अत्यधिक ऊर्जावान पदार्थ (‘कॉस्मिक बुलेट्स’) दागते हुए देखा. ये बुलेट्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैल गईं.

किस चीज की बनी हैं ये कॉस्मिक बुलेट

माना जाता है कि ब्लैक होल से निकलने वाली ये कॉस्मिक बुलेट्स गर्म गैस और पदार्थ से बनी होती हैं. ये पदार्थ ब्लैक होल की ‘एक्रिशन डिस्क’ (accretion disk) से बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं. एक्रिशन डिस्क वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और पदार्थ ब्लैक होल द्वारा निगले जाने से पहले इसी क्षेत्र में घूमते हुए अंदर की ओर खिंचता चला जाता है.

Add India.com as a Preferred Source

साथ ही गोली जैसी अत्यधिक तेज गति वाली धाराओं (outflows) के भीतर मौजूद, हाइड्रोजन-जैसे और हीलियम-जैसे लोहे के आयनों से निकलने वाली अवशोषण रेखाएं देखी गई हैं. ये रेखाएं डॉप्लर प्रभाव के कारण अलग-अलग दिखाई देती हैं. यह तीन अलग-अलग गतियों के अनुरूप हैं: प्रकाश की गति का लगभग 7.5%, 10%, और 14%.

शोधकर्ताओं की मानें तो ब्लैक होल से निकलने वाली ये कॉस्मिक गोलियां तारों के निर्माण की इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं

किसका है अंतरिक्ष यान

जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) की ओर से लॉन्च किए गए XRISM अंतरिक्ष यान ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक को बिल्कुल करीब से देखने का मौका दिया है.

क्यों महत्वपूर्ण है ये खोज

शोधकर्ताओं के मुताबिक, ये नतीजे इस बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं कि ब्लैक होल अपने आस-पास के ब्रह्मांडीय वातावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं. ये नए नतीजे जल्द ही ‘एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल लेटर्स’ के एक विशेष अंक में प्रकाशित होने वाले हैं. XRISM की ओर से ली गई विस्तृत तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को इस घटना का ‘रियल-टाइम’ में अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया है.