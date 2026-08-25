EnglishHindi

ब्लैक होल कितनी तेजी से घूमता है? वैज्ञानिकों को मिला राज खोलने वाला 'सितारा'

वैज्ञानिकों को एक ऐसा तेज रफ्तार वाला सितारा मिला है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशाल ब्लैक होल एसजीआर ए (Sagittarius A*) के घूमने की रफ्तार का पता लगाने में मदद कर सकता है.

Written by: Ikramuddin
Published: August 25, 2026, 4:12 PM IST
ब्लैक होल कितनी तेजी से घूमता है? वैज्ञानिकों को मिला राज खोलने वाला 'सितारा'
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

ब्लैक होल के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसके पास जाने वाली रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती. जानकर चौंक जाएंगे कि ब्लैक होल सिर्फ एक जगह पड़ा नहीं रहता है. ये बहुत तेज घूमता भी है. अब वैज्ञानिकों को एक ऐसा तेज रफ्तार वाला सितारा मिला है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशाल ब्लैक होल एसजीआर ए (Sagittarius A*) के घूमने की रफ्तार का पता लगाने में मदद कर सकता है. अगर वैज्ञानिक इस सितारे की चाल और ब्लैक होल के आसपास उसकी कक्षा को ठीक से समझ लेते हैं, तो ब्लैक होल के ‘स्पिन’ यानी उसके घूमने की गति को मापना संभव हो सकता है.

हमारी आकाशगंगा में है ब्लैक होल

जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल मौजूद है, उसे मिल्की वे कहते हैं. इसके बिल्कुल बीच में Sagittarius A* नाम का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है. ये ब्लैक होल पृथ्वी से करीब 26 हजार प्रकाश वर्ष दूर है. इसका मतलब है कि इसकी रोशनी या इसके आसपास से निकलने वाली कोई जानकारी हम तक पहुंचने में करीब 26 हजार साल लगाती है. वैज्ञानिक लंबे समय से Sagittarius A* को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब उन्हें उम्मीद है कि इसके पास घूम रहा एक खास सितारा इस काम में बड़ी मदद कर सकता है.

और पढ़ें: ब्लैक होल के करीब मंडरा रहा रहस्यमयी सितारा, रफ्तार ऐसी कि देखकर ही चौंक गए वैज्ञानिक

ऐसा क्या खास है इस सितारे में?

वैज्ञानिकों ने जिस सितारे की पहचान की है, वह ब्लैक होल के काफी करीब से गुजरता है और बहुत तेज गति से उसकी परिक्रमा करता है. यही बात इसे खास बनाती है. जब कोई सितारा किसी ब्लैक होल के बहुत करीब होता है, तो ब्लैक होल का बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण उसकी गति और रास्ते पर असर डालता है. वैज्ञानिक इस सितारे की चाल को बेहद बारीकी से मापकर यह समझ सकते हैं कि उसके आसपास का स्पेस किस तरह प्रभावित हो रहा है.

ब्लैक होल का ‘स्पिन’ क्या होता है?

इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए. जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वैसे ही ब्लैक होल भी अपनी धुरी पर घूम सकता है. ब्लैक होल कितनी तेजी से घूम रहा है, इसे उसका ‘स्पिन’ कहा जाता है. लेकिन किसी ब्लैक होल के स्पिन को सीधे देखना आसान नहीं है. यहीं यह नया सितारा वैज्ञानिकों के लिए काम का साबित हो सकता है.

सितारा बताएगा ब्लैक होल कितना घूम रहा है

ब्लैक होल के आसपास मौजूद किसी सितारे की कक्षा पर उसकी ताकत का असर पड़ता है. अगर वह सितारा बहुत करीब हो और लंबे समय तक उसकी गति को रिकॉर्ड किया जाए, तो वैज्ञानिक उसकी कक्षा में होने वाले बेहद छोटे बदलावों को पकड़ सकते हैं. इन बदलावों से उन्हें ब्लैक होल के घूमने की गति के बारे में जानकारी मिल सकती है. यानी वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे देखकर उसकी रफ्तार नहीं नापेंगे. वे उसके आसपास घूम रहे सितारे की चाल को देखकर इसका अंदाजा लगाएंगे.

क्यों महत्वपूर्ण है ये खोज

ब्लैक होल का स्पिन सिर्फ यह बताने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कितनी तेजी से घूम रहा है. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्लैक होल कैसे बना और समय के साथ उसका विकास कैसे हुआ. इसके अलावा, ब्लैक होल के घूमने से उसके आसपास के स्पेस और समय पर भी असर पड़ता है. वैज्ञानिकों के लिए यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझने और उसकी भविष्यवाणियों को जांचने का एक और मौका है.

ब्लैक होल के पास सितारे कैसे रहते हैं?

आम तौर पर लगता है कि ब्लैक होल के पास जाने वाली हर चीज उसमें समा जाएगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. अगर कोई सितारा ब्लैक होल की सीधी पकड़ में नहीं आता और एक खास दूरी से उसकी परिक्रमा करता है, तो वह लंबे समय तक उसके आसपास घूम सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक ऐसे सितारों पर लगातार नजर रखते हैं. उनकी कक्षा और गति ब्लैक होल के बारे में ऐसी जानकारी दे सकती है, जिसे सीधे हासिल करना बहुत मुश्किल है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.