Blackout In Pakistan: देर रात शनिवार को अचानक पाकिस्तान के कई शहरों की बिजली गुल हो गई और पाकिस्तान के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए. इसपर पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक आई गिरावट से ब्लैकआउट (Blackout) हो गया. यह तकनीकी खामी रात करीब 11.41 बजे हुई. काफी देर तक अंधेरे में डूबे रहने के कारण पाकिस्तान में ब्लैकआउट जैसी स्थिति रही. इस वजह से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने तरह-तरह के कॉमेंट किए.

इन शहरों में हुआ ब्लैकआउट

पाकिस्तान (Pakistan) में ब्लैकआउट के बाद कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए. पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से 0 की गिरावट की वजह से देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया. इसके साथ ही मंत्रालय ने लोगों से संयम बरतने की अपील की.

मीम्स की आई बाढ़, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #blackout

जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं. इसके कुछ ही देर में ट्विटर पर #blackout ट्रेंड करने लगा और लोगों ने जमकर पाकिस्तान के ब्लैकआउट का मजाक बनाया. बता दें कि इससे पहले जनवरी 2015 में पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था और कई शहरों में घंटों तक बिजली गुल रही थी. उस दौरान भी सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट काफी चर्चा में रहा था.

Pakistan Air Force on red alert after #Blackout in Pakistan.

Since y’all like dark mode so much.#Blackout pic.twitter.com/IGOibmNRyZ

— Z. (@hollow387) January 9, 2021