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57 मुस्लिम देशों को झटका! क्या है अल-अक्सा मस्जिद? क्या अमेरिका-इजरायल कर रहे कब्जे की तैयारी?

Al-Aqsa Mosque: अमेरिकी इस बात से नाराज हैं कि जॉर्डन अपनी कस्टोडियनशिप का हवाला देता है और अल-अक्सा में इजरायल की कार्रवाइयों के बारे में शिकायतें करता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: May 27, 2026, 11:04 AM IST
57 मुस्लिम देशों को झटका! क्या है अल-अक्सा मस्जिद? क्या अमेरिका-इजरायल कर रहे कब्जे की तैयारी?
(photo credit AI, for representation only)

Al-Aqsa Mosque:अमेरिका और इजरायल यरुशलम में नए मिशन पर काम कर रहे हैं. दोनों देश जॉर्डन से यरुशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर की ऐतिहासिक देखरेख का अधिकार छीनने की कोशिश में हैं.

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‘मिडिल ईस्ट आई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कई सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका और इजरायल, अल-अक्सा मस्जिद परिसर की ऐतिहासिक देखरेख का अधिकार छीनने के लिए “सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इस पवित्र मुस्लिम स्थल का प्रबंधन इजरायली हितों के अनुसार होगा.

क्या है अल-अक्सा मस्जिद

यरूशलम के पुराने शहर में अल-अक्सा मस्जिद स्थित है. मक्का और मदीना के बाद इसे इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है. यहूदियों के लिए यह स्थान ‘टेम्पल माउंट’ कहलाता है, जहाँ उनके प्राचीन पवित्र मंदिर हुआ करते थे.

इस्लामिक वक्फ का अधिकार होगा खत्म!

अमेरिकी, जॉर्डन और फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ-साथ पश्चिमी और खाड़ी अरब सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत जॉर्डन-समर्थित इस्लामिक वक्फ का अधिकार अचानक समाप्त हो जाएगा. इसकी जगह, इजरायली सरकार की ओर से गठित एक नया निकाय अल-अक्सा मस्जिद को बहु-धार्मिक केंद्र घोषित कर देगा.

यहूदियों की होगी एंट्री

इस “नई व्यवस्था” के तहत यहूदियों को इस मुस्लिम स्थल तक “समान पहुंच” प्रदान की जाएगी. उन्हें बड़े समूहों में प्रार्थना करने की औपचारिक अनुमति दी जाएगी. इमामों, उपदेशकों और मस्जिद के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में भी इजरायल की अहम भूमिका होगी. वह शुक्रवार के उपदेशों में कही जाने वाली बातों (सामग्री) को मंजूरी देने में भी वह शामिल होगा.

एक प्रस्ताव के अनुसार अरब देशों को अल-अक्सा मस्जिद परिसर की देखरेख का अधिकार “बारी-बारी से” दिया जा सकता है. बहरीन, मिस्र, मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिकी प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी जा चुकी है. सूत्र के अनुसार, सऊदी अरब इस प्रस्ताव के खिलाफ था.

कौन कर रहा इस प्रोजेक्ट पर काम

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी इस मिशन पर काम कर रहे हैं. दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि वाशिंगटन ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें यह बताया गया है कि वे मस्जिद के भविष्य को किस रूप में देखते हैं.

अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अल-अक्सा मस्जिद अपनी मुस्लिम पहचान खो दे, और यह स्थल एक ऐसे प्रमुख पर्यटन केंद्र में बदल जाए, जो तीनों अब्राहमिक धर्मों के लोगों के लिए खुला हो.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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