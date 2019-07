लंदन/ नई दिल्‍ली: कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व की जंग शानदार तरीके से जीतने के एक दिन बाद बोरिस जॉनसन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली. 55 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री और लंदन के पूर्व मेयर जॉनसन ने महारानी ऐलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की जिन्होंने उनको नए प्रशासन का गठन करने को कहा. बकिंघम पैलेस ने एक बयान में यह जानकारी दी है. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉनसन को पीएम बनने पर बधाई दी है. उन्‍होंने जॉनसन के अपनी फोटो को भी ट्वीट किया है.

पैलेस द्वारा जारी किए गए एक फोटो में जॉनसन 93 वर्षीय महारानी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. जॉनसन अब प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट की सीढि़यों से प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण देंगे और देश के बारे में अपने नजरिये को पेश करेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री टेरेसा मे बुधवार को दिन में ही महारानी को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

Boris Johnson becomes British prime minister and vows UK will leave the European Union on Oct. 31, ‘no ifs, ands or buts.’ He says he will get “a new deal, a better deal” from the EU on Brexit: The Associated Press (file pic) pic.twitter.com/g11tGdTlpI

— ANI (@ANI) July 24, 2019