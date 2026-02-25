Hindi World Hindi

Boss Offer To Employees 236 Crore Rupees Kept On Table Take As Many Note As Possible

'मेज पर रखे हैं 236 करोड़ रुपये, जितने चाहें नोट उठा लें', कहां बॉस ने कर्मचारियों को दिया खुला ऑफर?

Company Bonus: कंपनी के बॉस ने कहा है कि वे कर्मचारियों की आर्थिक दिक्कतों को समझते है. इसलिए उन्होंने 180 मिलियन युआन यानी करीब 236 करोड़ रुपये बांट दिए हैं.

Company Bonus: मुझे पैसे देना पसंद नहीं है, लेकिन में अपने कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली फाइनेंशियल दिक्कतों को समझता हूं. यह बात कही है कंपनी के बॉस ने जिसने 180 मिलियन युआन यानी करीब 236 करोड़ रुपये अपने कर्मचारियों ने बांट दिए हैं.

कौन है ये कंपनी और उसके बॉस

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिुपोर्ट के मुताबिक हेनान कुआंगशान क्रेन कंपनी लिमिटेड ने ये कैश बोनस बांटा है. बॉस कुई पेइजुन हैं.

कब बांटा गया पैसा

13 फरवरी को, कंपनी ने अपना सालाना गाला ऑर्गनाइज किया, जिसके दौरान साइट पर 60 मिलियन युआन से ज्यादा कैश बोनस बांटे गए.

कैसा था कैश बांटने का नजारा

इवेंट में, लगभग 7,000 लोगों के बैठने के लिए 800 बैंक्वेट टेबल लगाई गई थीं. कर्मचारियों को अपने इनाम लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, जबकि दूसरी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में उन्होंने खुद पैसे गिने: उन्होंने जो भी रकम गिनी, वे घर ले जा सकते थे.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल

इस बोनस बांटने के इंवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. ऑनलाइन चल रहे वीडियो के मुताबिक, कर्मचारी लंबी टेबल पर फैले कैश गिनते दिखे, जबकि दूसरे लोग स्टेज पर अपनी बाहों में नोटों के बंडल लिए हुए थे, कुछ तो मुश्किल से सारे पैसे संभाल पा रहे थे.

बॉस कुई पेइजुन ने स्टेज पर कहा, हम वॉशिंग मशीन क्यों दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सोने की कीमतें बढ़ गई हैं? पिछले सालों में, हमने हार और अंगूठियां दी थीं, कैश लाओ और सबको और 20,000 युआन बांट दो.

कंपनी के पास है पैसा ही पैसा

2025 के लिए कंपनी का प्रॉफिट 270 मिलियन युआन बताया गया, जिसका मतलब है कि इसके प्रॉफिट का लगभग 70 परसेंट इसके 7,000 कर्मचारियों के बीच बांटा गया. कंपनी सितंबर 2002 में शुरू हुई थी. पिछले साल मार्च में, इंटरनेशनल विमेंस डे पर, कंपनी ने 2,000 महिला कर्मचारियों को लगभग 1.6 मिलियन युआन का बोनस बांटा था.