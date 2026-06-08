घर खरीदा 34वीं मंजिल पर, बिल्डिंग में थे बस 32 फ्लोर, बर्बाद हो गई जिंदगी भर की कमाई

Homeowner: इस कीमत घरों की औसत कीमत का लगभग एक-तिहाई थी, क्योंकि इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी के अधिकार सीमित थे.

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शेन को रिफंड के लिए अर्जी देनी पड़ी, लेकिन डेवलपर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनसे इंतजार करने को कहा. (photo credit AI, for representation only)

Homeowner: एक शख्स ने नई बनी बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदा. लेकिन चार साल बाद उसे पता चला कि बिल्डिंग में सिर्फ 32 मंजिलें ही थीं. हद तो तब हो गई जब फ्लैट खरीदने वाले को इसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस शख्स के साथ ये धोखाधड़ी हुई उसका नाम शेन है. वह उत्तर-पश्चिमी चीन के शानक्सी प्रांत का रहने वाला है. उसने 2013 में प्रांत की राजधानी शियान के पास एक गांव में नया फ्लैट खरीदा था.

घर की कीमत और आकार

यह फ्लैट 90 वर्ग मीटर का बताया गया था और इसकी कीमत 2,646 युआन (US$400) प्रति वर्ग मीटर थी. यानी करीब चार लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर. इस तरह पूरे फ्लैट की कीमत करीब 3.6 करोड़ रुपये के बराबर हो जाती है.

क्यों सस्ते होते हैं ये फ्लैट

सीमित प्रॉपर्टी अधिकारों वाले फ़्लैट, एक तरह के ‘ग्रे मार्केट’ हाउसिंग का अनौपचारिक नाम है, जिसे सामूहिक स्वामित्व वाली ग्रामीण जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया जाता है. इस तरह के रिहायशी घर बिना मंजूरी वाले निर्माण प्रोजेक्ट होते हैं, जो चीन में शहरीकरण के दौरान खाली पड़ी ग्रामीण जमीन पर बनाए जाते हैं. ऐसे फ़्लैट दोबारा बेचे नहीं जा सकते और उन्हें कानून का संरक्षण भी नहीं मिलता. लेकिन लोग फिर भी इन्हें खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं.

शेन ने 2013 में डेवलपर को शुरुआती 117,700 युआन (US$17,400) का डाउन पेमेंट किया था. डेवलपर ने उनसे कहा था कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट बाद में पूरे कर लिए जाएंगे. असल में, गैर-कानूनी प्रॉपर्टी के लिए सभी जरूरी सर्टिफिकेट मिलना नामुमकिन है. शेन ने डेवलपर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें 2015 में प्रॉपर्टी सौंपने का वादा किया गया था.

2017 में, डेवलपर ने उनसे कहा कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और उनसे बाकी बची रकम चुकाने को कहा. शेन ने उनसे कहा कि वे चाबियां मिलने पर ही बाकी रकम चुकाएंगे. कुछ महीनों बाद, उन्हें बताया गया कि जिस बिल्डिंग में उनका फ़्लैट था, उसमें सिर्फ़ 32 मंजिलें हैं.