  • Boy Chews Lithium Phone Battery Explodes Inside Shop Causing Injuries Viral Video

Video: च्विंगम समझ मोबाइल की बैटरी चबाने लगा लड़का, अचानक हुआ जोरदार धमाका...बुरी तरह झुलस गया बेचारा!

Lithium Battery Blast: चीन के सिचुआन प्रांत के एक भारतीय मोबाइल शॉप में भयानक धमाका हुआ. लीथियम बैटरी से हुए इस धमाके में एक लड़का बुरी तरह झुलस गया.

Published date india.com Published: February 6, 2026 5:23 PM IST
Lithium Battery Blast: चीन के सिचुआन प्रांत के एक भारतीय मोबाइल शॉप में भयानक धमाका हुआ. इस फोन की बैटरी की वजह से हुए इस धमाके में एक लड़का बुरी तरह से झुलस गया. दुकान के CCTV फुटेज में इस घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखता है की शॉप के काउंटर के पास खड़ा लड़का मोबाइल की बैटरी को ऐसा चबा रहा है जैसे की वो कोई च्विंगम हो, इसके बाद अचानक जोरदार धमाका होता है और लड़का बुरी तरह से जल जाता है.

धमाके का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख हर कोई दंग रह जा रहा है. बताया जा रहा है कि लिथियम-बेस्ड फोन की बैटरी को साइड से चबा लिया. बैटरी काटने के कुछ ही पलों बाद तेज धमाके से आग लग गई, जिससे लड़का जल गया और घायल हो गया. यह घटना सिचुआन प्रांत के चेंगदू के एक शॉपिंग मॉल में हुई.

बैटरी फटने से लड़का झुलस गया

वायरल हो रहे वीडियो को एक शख्स ने एक्स पर शेयर किया है. पोस्ट को शेयर करते हुए उसने लिखा कि “एक मोबाइल शॉप के अंदर चौंकाने वाली घटना हुई जब एक लड़का लिथियम फोन की बैटरी चबाने लगा. कुछ ही सेकंड में, बैटरी फट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल लड़के को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया.” वायरल हो रहे वीडियो में आगे दिखता है की दुकान का मालिक जलने के डर से बैटरी दूर फेंकता हुआ दिखता है.

देखें Viral Video-

लिथियम बैटरी में क्यों हुआ धमाका?

मोबाइल फोन की बैटरी एक बंद कंटेनर होती है, जिसके अंदर खतरनाक केमिकल और बिजली का चार्ज रहता है. अगर कोई मुंह से उसकी केसिंग को नुकसान पहुंचाता है, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से बैटरी का सील टूट जाता है और अंदर का इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ सकता है, जो मुंह और चेहरे के टिशू को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. खासकर लिथियम बैटरी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी होती है और इसके फटने का खतरा भी अधिक रहता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस घटना पर इंटरनेट पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर लोगों ने लड़के की इस हरकत को बड़ी बेवकूफी बताया और कहा कि लिथियम बैटरी के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए. कई यूजर्स ने लिखा कि एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी खराब कर सकती है. लोगों ने यह भी कहा कि इस हरकत से न सिर्फ लड़के की जान खतरे में पड़ी, बल्कि दुकान में मौजूद बाकी लोगों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुरक्षा भी खतरे में आ गई.

