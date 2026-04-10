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Breaking News Today 10 April LIVE: सबकी नजरें अमेरिका-ईरान डील पर, इजरायल-हिजबुल्लाह को लेकर मामला फंसा

Breaking News Today 10 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है. लेकिन, इससे पहले ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुके तो वार्ता असफल हो सकती है.

Published date india.com Published: April 10, 2026 7:11 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Breaking News Today 10 April LIVE: सबकी नजरें अमेरिका-ईरान डील पर, इजरायल-हिजबुल्लाह को लेकर मामला फंसा

Breaking News Today 10 April LIVE Updates: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 11 अप्रैल से पाकिस्तान में ईरान के साथ होने वाली बातचीत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. सबकी नजरें इस पर टिकी हैं. हालांकि, जिन विभिन्न शांति प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उनके बारे में जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है. ये बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली है.

इस बीच कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने उस पर हमला किया है. कुवैत ने गुरुवार को ईरान और उसके सहयोगियों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया. वहीं सऊदी अरब ने भी कहा है कि हाल के हमलों से उसके देश की एक अहम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है.

इजरायल-लेबनान के बीच सीधी बातचीत हो सकती है

लेबनान में बढ़ते सैन्य हमले और संघर्ष-विराम के उल्लंघन को लेकर जारी तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधे संवाद की बात कही है. यह बातचीत मुख्य रूप से हिज्‍बुल्‍लाह के निरस्त्रीकरण और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने पर केंद्रित होगी. बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधे संवाद शुरू करने का बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

असम, केरलम और पुडुचेरी में 50 वर्षों में मतदान का नया रिकॉर्ड

वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में असम, केरलम और पुडुचेरी ने मतदान प्रतिशत के मामले में नई मिसाल कायम की है. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुताबिक, असम और पुडुचेरी में अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया. जबकि केरलम में भी मजबूत और संतुलित भागीदारी देखने को मिली.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, असम में कुल 85.38 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2016 के 84.67 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है. पुडुचेरी में 89.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2011 के 86.19 प्रतिशत के पुराने रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है. केरलम में भी 78.03 प्रतिशत मतदान हुआ.

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  • Apr 10, 2026 7:12 AM IST

    Breaking News Today LIVE in Hindi: कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने उस पर हमला किया है. कुवैत ने गुरुवार को ईरान और उसके सहयोगियों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया. वहीं सऊदी अरब ने भी कहा है कि हाल के हमलों से उसके देश की एक अहम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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